مانشستر يونايتد يقيل سولشاير.. والبديل زيدان مهما كان الثمن

أفادت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد قرر إقالة أولي غونار سولشاير بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة إثر الهزيمة المفاجئة والقاسية 4-1 أمام واتفورد أمس السبت في البريميرليغ.

النرويجي سيء الحظ، قدم اعتذاره لجماهير "المانيو" بعد المباراة في ملعب "فيكاريدج رود" ويبدو من شبه المؤكد أنه سيتم إعفاؤه من مهامه بعد هزيمة كبيرة أخرى غير متوقعة.

وما يؤكد خبر الإقالة؛ عقد اجتماع افتراضي بين ملاكي النادي ومجلس إدارته، ناهيك عن الانهيار المستمر للفريق وعدم ظهور أي علامة لوقفه والعودة لمسار الانتصارات.

وسيتولى اللاعب السابق دارين فليتشر -المدير الفني الآن في "أولد ترافورد"- المسؤولية عن مباراتي المان يونايتد المقبلتين ضد فياريال (دوري الأبطال) وتشلسي (البريميرليغ) حتى يُعثر على خليفة دائم للمدرب النرويجي، مع وجود زين الدين زيدان وبرندان رودجرز مدرب ليستر، في قائمة المرشحين من قبل إدارة الفريق.

وبدا سولشاير مستقيلا ومستعدا لمغادرة النادي بعد مشاهدته فريقه ينهار أمام واتفورد المتواضع.

ودعت عائلة غليزر الأميركية -مالكة الفريق- إلى اجتماع عاجل لتحديد توجه النادي وما إذا كان يجب أن يظل سولشاير في منصبه بعد الانتكاسة الأخيرة غير المتوقعة. ووفقا لصحيفة "تايمز" (Times) البريطانية، اتخِذ قرار إقالة النرويجي، وينتظر فقط الإعلان الرسمي عنه.

وأُفيد أن الاجتماع كان مقررا رسميا بعد أكثر من ساعتين على نهاية المباراة، ودفعُ مستحقات سولشاير -البالغة 9 ملايين يورو (وقع على عقد جديد يمتد 3 سنوات في يوليو/تموز الماضي)- كانت على رأس جدول أعماله.

ويزعم تقرير الصحيفة البريطانية أن يونايتد وغليزر يكثفان اهتمامهما الآن بأسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، ويرون الفرنسي -الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع العملاق الإسباني- بديلا واضحا لسولشاير.

وتحدثت تقارير إعلامية بريطانية أخرى أن سولشاير "ودّع" بالفعل اللاعبين والموظفين وطاقمه الفني والطبي بعد الهزيمة القاسية، ووسط أجواء تفيد أن الإقالة سيعلن عنها في الساعات القليلة القادمة.

وزعمت صحيفة "مانشستر إيفنيغ نيوز" (Manchester Evening News) أيضا أن اللاعبين والفنيين في معسكر "المانيو" كانوا يبكون بعد النتيجة النهائية وحتى لاعبي يونايتد يعتقدون أن النرويجي ستتم إقالته في الساعات المقبلة.

البديل زيدان مهما كان الثمن

وفاز اللاعب النرويجي البالغ من العمر 48 عاما بـ4 مباريات فقط في آخر 13، وكان الانهيار في الشكل أمرا لافتا أمام واتفورد، بعد الهزائم المتتالية على أرضه أمام غريمه اللدود مانشستر سيتي وليفربول.

وتذكر "تايمز" أن جويل غليزر طلب من المسؤولين في الفريق تكثيف سعيهم وراء زيدان. غير أن الفرنسي لم يكن لديه سابقا أي رغبة في تولي زمام القيادة في أولد ترافورد خلال منتصف الموسم، على الرغم من أنه من المقرر الآن أن يتم الترحيب به بتعاقدات جديدة.

كما طرح اسم بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي كخيار، لكن الإيرلندي نفسه قام مؤخرا بصب الماء البارد على التكهنات بقوله إن شائعات انتقاله لأولد ترافورد "ببساطة لا معنى لها".

وفي حديثه مباشرة بعد الهزيمة أمام واتفورد، رفض سولشاير الرد على أسئلة تتعلق بمستقبله، رغم أنه اعترف بأن التكهنات الآن ستكون أعلى من أي وقت مضى.

وقال سولشاير "أعمل للنادي ومعه منذ 18 عاما.. لدينا اتصالات جيدة وإذا كان النادي يفكر في فعل شيء فهذا بيني وبينه".

ومع الهزيمة في ملعب "فيكارغ رود"، خسر يونايتد الآن 4 من آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستقبل شباكه 16 هدفا في هذه العملية ولديه أسوأ سجل دفاعي لأي فريق في المراكز العشرة الأولى.

وتابع سولشاير أن "النتائج ليست جيدة بما فيه الكفاية، ونحن نعلم ذلك.. لم نخسر في 30 مباراة متتالية خارج أرضنا والآن هزمنا في مباراتين وتلقينا 4 أهداف في كل منهما، لذلك بالطبع هناك خطأ ما".

وختم "نحن نعلم أننا في طريق سيئ للغاية ووضعنا حرج، لكن هذه هي كرة القدم وأعلم أنهم سيدعمون كل من يتواجد على أرض الملعب كل يوم، وفي بعض الأحيان عليك أن تقول آسف".

وبالنسبة لزيدان، فزوجته فيرونيك تعارض فكرة العيش في مانشستر وتفضل أن يأخذ استراحة أطول قبل العودة إلى كرة القدم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن احتمال الارتباط مع اثنين من نجومه السابقين في مدريد (كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران) قد يشكل عامل جاذبية كبيرة له، وستجعل مهمته في إعادة بناء أساسات الفريق أسهل إلى حد ما.