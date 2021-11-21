استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز بسهولة 3-0 على إيفرتون في ملعب الاتحاد اليوم الأحد.

وتقدم رحيم سترلينغ بهدف لسيتي، قبل الاستراحة بدقيقة واحدة، بعدما تلقى تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من جواو كانسيلو.

وجعل رودري النتيجة 2-0 بتسديدة مذهلة من مدى بعيد في شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وأهدر سترلينغ فرصة سهلة للتسجيل عندما أخفق في التعامل مع كرة عرضية رغم أنه كان أمام مرمى إيفرتون مباشرة.

وسدد كول بالمر (19 عاما) -الذي دخل تشكيلة سيتي الأساسية لأول مرة في الدوري- كرة أبدلت اتجاهها ووصلت إلى برناردو سيلفا ليسجل الهدف الثالث من مدى قريب.

ويتصدر تشلسي الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن سيتي، بينما يتأخر ليفربول بنقطة إضافية ويأتي في المركز الثالث.

وبقي إيفرتون دون فوز في 6 مباريات متتالية ويحتل المركز 11 وله 15 نقطة.