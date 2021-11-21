كواليس مشادة كلوب وأرتيتا في مواجهة ليفربول وأرسنال.. فيديو لحادثة كادت تتطور للتضارب

أشعلت مشادة غير رياضية في الشوط الأول بين الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ونظيره الإسباني ميكايل أرتيتا مدرب أرسنال حماس الجماهير واللاعبين في ملعب "أنفيلد" -أمس السبت- قبل أن يسقط الفريق اللندني برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وبعد نصف ساعة من الهدوء، أثارت كرة مشتركة في الهواء بين مهاجم ليفربول ساديو ماني ومدافع أرسنال تاكيهيرو تومياسو غضب الإسباني مدرب الفريق الزائر الذي يسيطر على انفعالاته في المعتاد.

وأثار ذلك غضب كلوب المتحمس -في كثير من الأحيان- حيث تقدم بغضب تجاه أرتيتا، وجاء الحكم الرابع ليفصل بينهما.

ورفع الرجلان أيديهما وصرخا في وجه بعضهما بعضا بينما تدخل أفراد الجهاز الفني من الفريقين للفصل بينهما. وواصل الاثنان الصياح في وجه بعضهما بعضا بعد أن أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الصفراء لكل منهما.

كلوب قال إنه غضب من استهداف الموجودين على مقاعد البدلاء في أرسنال للاعبه ماني (رويترز)

ورفعت هذه الواقعة مستويات الضوضاء في ملعب "أنفيلد" الممتلئ بالجماهير، وبدا أنها حفزت ليفربول، الذي رفع من مستواه ومضى ليسجل 4 أهداف بدون رد ليهزم أرسنال للمرة السادسة على التوالي بملعبه في الدوري.

وقال كلوب إنه غضب من استهداف الموجودين على مقاعد البدلاء في أرسنال للاعبه ماني، وشبه ذلك بمعاملة أتلتيكو مدريد لمهاجم الريدز السنغالي في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وأضاف المدرب الألماني "لم تكن مخالفة على الإطلاق من ساديو، لكن في مقاعد بدلاء أرسنال كان الأمر كما لو كان يستحق بطاقة حمراء تقريبا.. لم يكن هناك أي شيء، حتى إنه لم يلمسه؛ كان هناك لاعبان يتنافسان على كرة في الهواء، ثم قفز الموجودون على مقاعد بدلاء أرسنال، ولم يكن هذا جيدا، وهذا ما قلته".

وتابع "سئمت حقا من ذلك، الجميع يحاول استهداف ساديو في هذه اللحظات.. هذا ليس صحيحا".

No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1 — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) November 20, 2021

جزء من سخونة كرة القدم

لكن كلوب أقر بأنه ترك شغفه يتغلب عليه، وشرح أن "الحكم أدى بشكل جيد حقا في هذا الموقف، واستحققت البطاقة الصفراء، لا توجد مشكلة على الإطلاق.. لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، حدث الأمر بهذه الطريقة في هذه اللحظة. أنا عاطفي للغاية خارج الخطوط، لكن لم يحدث كثيرا أن دخلت في جدل خارج الملعب".

بدوره، أكد أرتيتا أن مثل هذه الوقائع جزء من سخونة كرة القدم.

وتابع المدرب الإسباني "كان (كلوب) يحاول الدفاع عن فريقه، وكنت أحاول الدفاع عن فريقي، هذا كل شيء"، مضيفا أنه لا يوجد شيء آخر ليقوله و"لا يهم" ما كان يعتقده عن ماني في ذلك الوقت.

"لقد هنأته (كلوب) على المباراة. بالنسبة لي، كل هذه الأحداث تبقى هناك. إنها جزء من حرارة اللعبة والطريقة التي نحبها للمنافسة، وهذا كل شيء".

وقال أرتيتا إن أرسنال -الذي يحتل المركز الخامس- قاتل بشكل جيد في الشوط الأول عندما كان الفريق اللندني أكثر تماسكا وسجل هدفا ألغاه الحكم، لكنه فقد السيطرة تماما في الشوط الثاني عندما أضاف ليفربول 3 أهداف إلى هدفه في الشوط الأول.