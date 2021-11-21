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كرة قدم

ريال مدريد يستعيد صدراة الدوري الإسباني بفوز كبير على غرناطة

Granada CF v Real Madrid CF - La Liga Santander
كريم بنزيمة خضع لرقابة لصيقة خلال المباراة (غيتي)
21/11/2021-|آخر تحديث: 21/11/202110:05 PM (مكة المكرمة)

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الكبير 4-1 على مضيفه غرناطة اليوم الأحد، في الجولة 14 لليغا، التي شهدت أيضا فوز خيتافي 4-0 على ضيفه قادش.

وارتفع رصيد الريال الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى 30 نقطة من 13 مباراة، ليتقدم نحو الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية المتساوي معه في العدد نفسه من المباريات.

وربما يتراجع الملكي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة كما هو حال إشبيلية، إلى الوصافة، عند فوز ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 28 نقطة، على ضيفه فالنسيا، في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين و5 تعادلات، عند 11 نقطة في المركز الـ18 (الثالث من القاع).

ريال مدريد يتألق

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل للريال في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 25، غير أن الكولومبي لويس سواريز قلص الفارق بإحرازه هدفا لغرناطة في الدقيقة 34.

وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 56، لتتضاعف بعدئذ معاناة غرناطة الذي لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه مونتشو رودريجيز في الدقيقة 67، الذي تلاه طرد روبيرتو مورينو، مدرب الفريق الأندلسي للاعتراض على الحكم.

واستغل الريال، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل فيرلان ميندي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ويعدّ هذا اللقاء بمنزلة "بروفة" للريال قبل مباراته ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث لبلوغ الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

المصدر : رويترز

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Published On 12/11/2021
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