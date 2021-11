حارسة مرمى منتخب إيران بطلة قومية في بلادها.. صورها تزين شوارع طهران

دعما لحارسة منتخب إيران في وجه حملة تنمر طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت بلدية طهران صورا كبيرة لزهرة قدي في شوارعها.

وكتب على الصور العديد من العبارات الداعمة لها مثل "الفتاة البطلة" و"زهرة قدي.. فخر إیران".

وكانت قدي، خرجت عن صمتها -قبل أيام- كاشفة عن أول تحرك تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقالت قدي، إنها "ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر"، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو "رد الاعتبار واستعادة الكرامة"، بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست امرأة.

وصدت قدي (32 عاما) ركلتي جزاء في الفوز 4-2 بركلات الترجيح على الأردن في أوزبكستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، مما يعني أن منتخب إيران النسائي تأهل لأول مرة على الإطلاق لكأس آسيا للسيدات.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه بالمباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

Posters of Zohreh Koudaei, the goalkeeper of the Women's Football National Team, were hung in the squares of capital Tehran to support her following accusations from the Jordanian Football Association that she was a man.https://t.co/gtkFbfXNSv

🎥: Eisa Mohammadi pic.twitter.com/UTfJtZEvud

— Anadolu Images (@anadoluimages) November 20, 2021