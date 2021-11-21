حارسة مرمى منتخب إيران بطلة قومية في بلادها.. صورها تزين شوارع طهران

دعما لحارسة منتخب إيران في وجه حملة تنمر طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت بلدية طهران صورا كبيرة لزهرة قدي في شوارعها.

وكتب على الصور العديد من العبارات الداعمة لها مثل "الفتاة البطلة" و"زهرة قدي.. فخر إیران".

وكانت قدي، خرجت عن صمتها -قبل أيام- كاشفة عن أول تحرك تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقالت قدي، إنها "ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر"، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو "رد الاعتبار واستعادة الكرامة"، بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست امرأة.

وصدت قدي (32 عاما) ركلتي جزاء في الفوز 4-2 بركلات الترجيح على الأردن في أوزبكستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، مما يعني أن منتخب إيران النسائي تأهل لأول مرة على الإطلاق لكأس آسيا للسيدات.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه بالمباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

Posters of Zohreh Koudaei, the goalkeeper of the Women's Football National Team, were hung in the squares of capital Tehran to support her following accusations from the Jordanian Football Association that she was a man.https://t.co/gtkFbfXNSv 🎥: Eisa Mohammadi pic.twitter.com/UTfJtZEvud — Anadolu Images (@anadoluimages) November 20, 2021

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بالتعادل 0-0، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي تألقت فيها حارسة المرمى الإيرانية وقادت فريقها إلى التأهل للبطولة القارية.

وبعد المباراة، طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي للعبة "بالتحقق من جنس قدي"، وفتح تحقيق لحسم جنس حارسة المرمى سواء أكانت ذكرا أم أنثى.

ورد الاتحاد الآسيوي على الشكوى الأردنية بسرعة، مؤكدا أن التحقيق أثبت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى.

قدي قالت إنها ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر (الأناضول)

وشارك رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين الرسالة السبت الماضي، ووصفها بأنها "قضية خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة"، وطالب الاتحادَ الآسيوي لكرة القدم بـ"الاستيقاظ".

وقال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا يعلق على التحقيقات أو الإجراءات الجارية، سواء كانت فعلية أو محتملة".

ورفضت مريم إيراندوست -مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية- التشكيك في جنس حارسة الفريق أو أي لاعبة أخرى، وقالت إن الطاقم الطبي للمنتخب قام بفحص دقيق للهرمونات لكل اللاعبات للرد على أي شكوى (متوقعة) ضدهن بالوثائق الرسمية.

العديد من العبارات الداعمة للاعبة حملتها الصور مثل "الفتاة البطلة" و"زهرة قدي.. فخر إیران" (الأناضول)

ورأت إيراندوست أن المنتخب الأردني -الذي كان مرشحا قويا للتأهل- يبحث عن "عذر" لخسارة المباراة، مؤكدة أن الاتهام استُخدم للتغطية على خسارة الأردن.

وتابعت أن "الطاقم الطبي فحص بعناية كل لاعبات المنتخب الوطني من حيث الهرمونات لتجنب أي مشاكل في هذا الصدد".

وقالت المدربة إن "قدي" مثّلت منتخب بلادها في تصفيات كأس آسيا عامي 2008 و2010، مضيفة "سنقدم أي وثائق يطلبها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دون إضاعة الوقت".

وختمت إيراندوست بأن "هذه الادعاءات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام المنتخب الإيراني للسيدات.. المنتخب الأردني اعتبر نفسه المرشح الأكبر للتأهل، وعندما خسر كان من الطبيعي السعي وراء البحث عن ذرائع كاذبة والإفلات من المسؤولية عن هذا الفشل".