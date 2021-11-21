بدأ نادي مانشستر يونايتد رحلة البحث عن مدرب جديد بعد إقالة أولي جونار سولشاير اليوم الأحد جراء سلسلة من سوء النتائج آخرها الخسارة المهينة أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى سولشاير تدريب الفريق منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في البداية كبديل مؤقت لجوزيه مورينيو، ولكن الخسارة المذلّة أمام واتفورد 1-4 أنهت حقبة بطل الثلاثية في 1999 مع مانشستر يونايتد.

وسيتولى مايكل كاريك تدريب الفريق مؤقتًا، وذكر مانشستر يونايتد أنهم سيبحثون عن مدرب مؤقت يقود الفريق حتى نهاية الموسم، ومع ذلك سيكون هناك ذكر لعدد من الأسماء الكبيرة المرشحة لقيادة الفريق.

وتلقي وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) الضوء على المرشحين المحتملين لتولي قيادة مانشستر يونايتد، وهم كالآتي:

1- زين الدين زيدان (لا يعمل حاليا)

يعدّ المرشح الأبرز لخلافة سولشاير، ولم يعمل زيدان (49 عاما) منذ أن ترك ريال مدريد مطلع هذا العام.

وتولى المدرب الفرنسي فريق الرديف بريال مدريد قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في 2016، وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني و3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا.

وترك زيدان الريال في 2018، ولكنه عاد بعد ذلك بـ10 أشهر ليقود الفريق إلى تتويج بلقب دوري آخر، قبل أن يرحل مرة أخرى في مايو/أيار الماضي.

2- بريندان رودجرز (مدرب ليستر سيتي)

حقق رودجرز، وهو من أيرلندا الشمالية، نتائج جيدة للغاية مع ليستر سيتي، ونجح في قيادته للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، واحتلال المركز الخامس في الموسمين الماضيين بالبريميرليغ، رغم أن الفريق يعاني تراجع النتائج هذا الموسم مقارنة بالموسمين الماضيين.

ويعلم رودجرز المطلوب منه لتدريب الفرق الكبرى، فقد كان قريبا من قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 2014، قبل أن يتولى تدريب سلتيك الأسكتلندي.

واستطاع رودجرز أن يفوز بـ7 ألقاب محلية في الفترة التي قضاها في أسكتلندا، التي تقدر بعامين ونصف العام فقط.

3- ماوريسيو بوكيتينو (مدرب باريس سان جيرمان)

يحظى بإعجاب كبير من قبل مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، وعلمت وكالة اللأنباء البريطانية أن بوكيتينو كان مهتما بتدريب الفريق في مراحل عدة خلال فترة تولي سولشاير تدريب الفريق.

وكان بوكيتينو متاحا في السوق عقب إقالته من توتنهام، فقد تركه بعد أن قاده لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم بعدها إلى فريق باريس سان جيرمان مع بداية عام 2021.

واجه بوكيتينو عقبات في فرنسا، ولكن ربما يكون تركه فريقا يضم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي أمرا صعبا.

4- إريك تين هاج (مدرب أياكس)

يعدّ مدرب فريق أياكس الهولندي مدربا جيدا، ولكنه يمتلك أقل ملف تعريفي بين المرشحين هنا. وقاد تين هاج فريق جو أهيد إجيلز، وفريق بايرن ميونخ الثاني، وأوتريخت قبل أن يتوجه إلى أياكس في 2017، ليقود الفريق للصعود للدور قبل النهائي في نسخة 2019 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما خسر الفريق أمام توتنهام الذي كان يدربه وقتئذ بوكيتينو.

وتوّج تين هاج (51 عاما) بلقبين للدوري الهولندي خلال فترة توليه تدريب أياكس، فضلا عن حصوله على لقبين للكأس، ودرع يوهان كرويف.

وحاليا يبتعد أياكس بفارق 3 نقاط عن فريق أيندهوفن المتصدر، بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين.

5- مايكل كاريك (مدرب مانشستر يونايتد)

عقب رحيل سولشاير، أصبح كاريك قائما بأعمال المدرب، وبدأ سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في المنصب نفسه، في ديسمبر/كانون الأول 2018 عقب إقالة مورينينو، وحقق 10 انتصارات في 11 مباراة قبل تعيينه مديرا فنيا في مارس/آذار.

ويأمل كاريك أن يتمكن من قلب الأمور بالطريقة نفسها ليحافظ على فرصه في تدريب الفريق بشكل أساسي.

وكان كاريك جزءا من الجهاز الفني ليونايتد، في الأساس تحت قيادة مورينيو، منذ اعتزاله في عام 2018، بعد 12 عاما قضاها لاعبا مع الفريق.