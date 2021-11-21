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كرة قدم

بداية موفقة لتشافي مع برشلونة

LaLiga - FC Barcelona v Espanyol Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Espanyol - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 20, 2021 FC Barcelona coach Xavi reacts REUTERS/Albert Gea
تشافي ينجح في أول اختبار مع برشلونة (رويترز)
20/11/2021-|آخر تحديث: 21/11/202101:33 AM (مكة المكرمة)

منح برشلونة بداية مثالية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز بفوز صعب 1-صفر على جاره وضيفه إسبانيول أمس السبت، في ديربي مثير بالمرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "كامب نو" ببرشلونة، خاض النادي الكتالوني مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد تشافي، وقدم مباراة جيدة في ظل الظروف التي أحاطت بالفريق في الآونة الأخيرة، لكنه افتقد الفاعلية في العديد من الهجمات، كما أظهرت المباراة المشاكل العديدة في دفاع الفريق.

وحسم برشلونة المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء في الدقيقة 48، كما أهدر ديباي وزملاؤه أكثر من فرصة محققة على مدى الشوطين.

في المقابل عاند الحظ إسبانيول في العديد من الفرص وسط هشاشة دفاع برشلونة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت أكثر من كرة مرتدة من القائم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، علما بأنه حقق أمس السبت الانتصار الأول له في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة. وتجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة.

المصدر : وكالات

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