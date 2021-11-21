منح برشلونة بداية مثالية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز بفوز صعب 1-صفر على جاره وضيفه إسبانيول أمس السبت، في ديربي مثير بالمرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "كامب نو" ببرشلونة، خاض النادي الكتالوني مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد تشافي، وقدم مباراة جيدة في ظل الظروف التي أحاطت بالفريق في الآونة الأخيرة، لكنه افتقد الفاعلية في العديد من الهجمات، كما أظهرت المباراة المشاكل العديدة في دفاع الفريق.

وحسم برشلونة المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء في الدقيقة 48، كما أهدر ديباي وزملاؤه أكثر من فرصة محققة على مدى الشوطين.

⚽️🥅 أول هدف في عهد المدرب الجديد لبرشلونة تشافي عن طريق ممفيس ديباي#الدوري_الاسباني | #برشلونة_اسبانيول #LaLiga pic.twitter.com/WhSyVW9G10 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2021

في المقابل عاند الحظ إسبانيول في العديد من الفرص وسط هشاشة دفاع برشلونة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت أكثر من كرة مرتدة من القائم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، علما بأنه حقق أمس السبت الانتصار الأول له في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة. وتجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة.