بايرن ميونخ يرفع سلاح الخصم من الرواتب في وجه رافضي التطعيم ضد كورونا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ قرر خصم جزء من رواتب عدة لاعبين غير ملقحين ضد كورونا عن المدة التي قضوها حتى الآن في الحجر.

وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن رئاسة النادي أجرت مناقشة بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي وأخطرت بعدها اللاعبين الأربعة الذين لا يزالون في الحجر الصحي، بهذا القرار.

وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصادر بالفريق البافاري أن الإدارة قررت الخصم بأثر رجعي من رواتب هؤلاء اللاعبين عن أسبوع الحجر.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك لاعبا خامسا غير ملقح لكن النادي لن يخصم من راتبه لأنه لم يضطر إلى الدخول في حجر.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي البافاري يريدون بهذا القرار أن يبعثوا بإشارة وأن يزيدوا من الضغط حتى يتلقى اللاعبون التطعيم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من النادي على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

وكان اللاعب الدولي جوشوا كيميتش تغيب عن مباراة البايرن أمام أوغسبورغ أول أمس الجمعة بعد أن اضطر إلى الدخول في حجر مجددا بسبب مخالطته لشخص أثبتت الاختبارات إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وبات من المؤكد أن كيميتش (26 عاما) سيتغيب أيضا عن مباراة بايرن أمام دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام بعد غد الثلاثاء.

وكان كيميتش أكد قبل فترة أنه لم يأخذ تطعيم كورونا بسبب تخوفه من الآثار الجانبية للتطعيم على المدى البعيد، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في ألمانيا ليس في الوسط الرياضي وحسب بل والسياسي أيضا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه يبدو أن بايرن سيتخذ إجراءات أخرى غير الخصم وقالت إن من الممكن "أن يتدرب اللاعبون غير الملقحين بمعزل عن زملائهم".