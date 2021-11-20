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كرة قدم

هزيمة مذلة تضاعف مشاكل مانشستر يونايتد

Premier League - Watford v Manchester United Soccer Football - Premier League - Watford v Manchester United - Vicarage Road, Watford, Britain - November 20, 2021 Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
سولشاير أقرب للإقالة بعد خسارة اليوم (رويترز)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202108:24 PM (مكة المكرمة)

وجّه واتفورد لطمة جديدة، هذا الموسم، إلى مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولشاير، وتغلب عليه 4-1 اليوم السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستغل واتفورد حالة الترنح التي يعاني منها مانشستر يونايتد هذا الموسم ولقنه درسا قاسيا في مباراة اليوم التي كان من الممكن أن تشهد فوزا أكبر لواتفورد لو لم يعاند الحظ لاعبيه في الشوط الأول.

ورفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة علما بأنه حقق اليوم انتصاره الرابع فقط في المسابقة، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز السابع مؤقتا بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في آخر 7 مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوشوا كينغ وإسماعيلا سار في الدقيقتين 28 و44، ليترجم اللاعبان التفوق الواضح لفريقهما في الشوط الأول.

وشهدت بداية المباراة قمة الإثارة عندما أهدر إسماعيلا سار ضربة جزاء لواتفورد في الدقيقة التاسعة حيث تصدى لها الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والذي تصدى للضربة بعد إعادتها من قبل الحكم وسددها سار مجددا.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء مانشستر يونايتد وسجل البديل دوني فان ديبيك هدفا للفريق في الدقيقة 50، ولكن موقف الفريق ازداد صعوبة مع طرد المدافع هاري ماغواير في الدقيقة 69 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وسجل جواو بدرو الهدف الثالث لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما اختتم إيمانويل دينيس التسجيل في اللقاء بالهدف الرابع لواتفورد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ولم تنتظر جماهير مانشستر يونايتد طويلا، حيث تصدر وسم "اطردوا أولي" قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وهو ما يزيد الضغوط على إدارة الشياطين الحمر المطالبة باتخاذ قرار حاسم بشأن المدرب الذي فشل حتى الآن في إيجاد حل للمشاكل الفنية التي يتخبط فيها الفريق.

المصدر : وكالات

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