اخترق مشجعو نادي فلامنغو البرازيلي حافلة الفريق من فتحة الطوارئ الموجودة في السقف، وذلك من أجل تشجيع اللاعبين وتحيتهم قبل رحلتهم إلى أوروغواي لخوض نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحماس الجنوني للمشجعين الذين اعتلوا الحافلة بالعشرات رغم خطورة ذلك عليهم وعلى الفريق، ونجح اثنان من المشجعين في فتح مخرج الطوارئ العلوي، للتحدث مع بعض اللاعبين بالاسم من أجل دعمهم.

Torcedor conseguiu abriu a saída de emergência do ônibus da delegação do Flamengo para demonstrar apoio e gritar o nome de vários jogadores: "Gabigol, eu sou seu fã." pic.twitter.com/85OowfSvmO — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 19, 2021

وحاول أحد مرافقي الفريق في الحافلة مطالبة المشجعين بضرورة ترك المخرج والنزول عن سقف الحافلة، ولكنهم لم يهتموا إليه كثيرا، وواصلوا النداء على لاعبيهم.

واصطفت جماهير فلامنغو في شوارع ريو دي جانيرو أمس الجمعة، من أجل توديع الفريق الذي تنتظره مواجهات حاسمة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستنتهي بنهائي كوبا ليبرتادوريس في أوروغواي.

E a Nação vai chegando ao BRT do Fundão para a concentração do AeroFla de logo mais! 🖤❤️ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/VFYLlnNACo — Flamengo (@Flamengo) November 19, 2021

ويلتقى فلامنغو مع إنترناسيونال فجر الغد، ثم يطير لملاقاة جريميو على أرضه أيضا ضمن منافسات الدوري المحلي، في حين يلتقى بالميراس في نهائي الكوبا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب مونتيفيديو في أوروغواي.