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كرة قدم

مشجعو فلامنغو البرازيلي يخترقون سقف حافلة الفريق قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

Flamengo Fans Farewell Their Team Ahead of Copa Libertadores Final
مشجعو فلامنغو يعتلون حافلة الفريق (غيتي)
20/11/2021

اخترق مشجعو نادي فلامنغو البرازيلي حافلة الفريق من فتحة الطوارئ الموجودة في السقف، وذلك من أجل تشجيع اللاعبين وتحيتهم قبل رحلتهم إلى أوروغواي لخوض نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحماس الجنوني للمشجعين الذين اعتلوا الحافلة بالعشرات رغم خطورة ذلك عليهم وعلى الفريق، ونجح اثنان من المشجعين في فتح مخرج الطوارئ العلوي، للتحدث مع بعض اللاعبين بالاسم من أجل دعمهم.

وحاول أحد مرافقي الفريق في الحافلة مطالبة المشجعين بضرورة ترك المخرج والنزول عن سقف الحافلة، ولكنهم لم يهتموا إليه كثيرا، وواصلوا النداء على لاعبيهم.

واصطفت جماهير فلامنغو في شوارع ريو دي جانيرو أمس الجمعة، من أجل توديع الفريق الذي تنتظره مواجهات حاسمة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستنتهي بنهائي كوبا ليبرتادوريس في أوروغواي.

ويلتقى فلامنغو مع إنترناسيونال فجر الغد، ثم يطير لملاقاة جريميو على أرضه أيضا ضمن منافسات الدوري المحلي، في حين يلتقى بالميراس في نهائي الكوبا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب مونتيفيديو في أوروغواي.

المصدر : وكالة سند
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