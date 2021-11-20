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كرة قدم

ثلاثية مبهرة تعزز صدارة تشلسي للدوري الإنجليزي

Leicester City v Chelsea - Premier League LEICESTER, ENGLAND - NOVEMBER 20: Ngolo Kante of Chelsea scores their team's second goal during the Premier League match between Leicester City and Chelsea at The King Power Stadium on November 20, 2021 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
كانتي سجل هدفا مميزا لتشلسي (غيتي)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202107:26 PM (مكة المكرمة)

اكتفى تشلسي بـ3 أهداف نظيفة في شباك مضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الـ12 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وعزز صدارته لجدول المسابقة.

وأنهى تشلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الألماني أنطونيو روديغر، والفرنسي نغولو كانتي في الدقيقتين 14 و28.

وأكد المدافع الألماني روديغر أنه تخصص في هز شباك ليستر حيث أحرز اليوم هدفه الرابع في شباك الفريق من بين 8 أهداف فقط سجلها في تاريخ مشاركاته بمباريات الدوري الإنجليزي، كما سجل الهدف الرابع من بين آخر 7 أهداف سجلها تشلسي في شباك ليستر بمباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي بما فيها ثلاثية اليوم.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل الأميركي كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 71.

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة، موسعا الفارق مع مانشستر سيتي وويستهام (West Ham) إلى 6 نقاط لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة في المركز الـ12، بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة.

المصدر : وكالات

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