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كرة قدم

أخبار برشلونة.. أغويرو يستعد لإعلان اعتزاله وستيرلينغ يبادر بأول خطوة للانضمام للنادي الكتالوني

أغويرو يسار) يعاني من متاعب بسبب عدم انتظام ضربات القلب وسترلينغ غاضب من قرارات غوارديولا (وكالة الأنباء الأوروبية)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202111:31 PM (مكة المكرمة)

ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم نادي برشلونة سيرجيو أغويرو يستعد لإعلان اعتزال كرة القدم، فيما تلقت جهود النادي لضم المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ دفعة قوية.

ووفقا لصديق أغويرو والصحفي جيرارد روميرو، فإن اللاعب سوف يعلن اعتزاله بسبب مخاوف بشأن صحته عبر مؤتمر صحفي من المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من شعور المهاجم الأرجنتيني بآلام في منطقة الصدر واضطراره لمغادرة الملعب أمام ألافيس.

وتلقى أغويرو نصيحة من الأطباء بالابتعاد عن الملاعب حتى العام المقبل بعدما خضع لاختبارات أظهرت أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة في صفقة انتقال مجانية وشارك في 6 مباريات فقط مع النادي.

من جانب آخر، أبلغ اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، ناديه مانشستر سيتي، برغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته البريطانية أن ستيرلينغ أبلغ مدرب الفريق بيب غوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة، بينما يتبقى لصاحب الـ26 عاما، 18 شهرا على نهاية عقده.

وأبدى برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، مع بند شراء في حالة استيفاء بعض الشروط.

ويعاني ستيرلينغ، من التهميش مع المدرب غوارديولا الذي نادرا ما يشركه في المباريات.

المصدر : وكالات

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