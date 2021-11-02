منع جماهير لاتسيو من السفر لمرسيليا.. عنف وهتافات فاشية وتحية نازية

‬ قال نادي لاتسيو إنه "لا يمكنه قبول إهانة غير مبررة لقاعدته الجماهيرية بالكامل" عقب منع وزارة الداخلية الفرنسية جماهير النادي الإيطالي من السفر لحضور مباراة الفريق في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام أولمبيك مرسيليا، بسبب مخاوف من العنف وهتافات فاشية.

ويلتقي الفريقان في المدينة الفرنسية بعد غد الخميس، بعد أسبوعين من التعادل السلبي في روما التي مُنعت جماهير مرسيليا من السفر إليها.

ومنعت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين "أي شخص يدعي أنه من جماهير لاتسيو أو يتصرف على هذا النحو" من السفر إلى مرسيليا.

واستشهدت الوزارة "بالسلوك العنيف لبعض الجماهير بطريقة متكررة حول الملاعب وفي مراكز المدينة" وكذلك "الهتافات الفاشية المتكررة والتحية النازية".

وقال لاتسيو في بيان إن قرار منع الجماهير من السفر "لم يكن مفاجأة" بعد منع جماهير مرسيليا من السفر لإيطاليا، لكنه رد بقوة على تعليقات وزارة الداخلية الفرنسية.

وجاء في البيان الذي نشره النادي الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت "ما يثير الدهشة هو طريقة تطبيق النظام على الصعيد الوطني ودوافعه غير المبررة".

وتابع البيان، "لاتسيو لا يمكنه القبول بإهانة غير مبررة لكافة جماهيره وللنادي نفسه الذي يقاتل دائما العنف وكافة أنواع التمييز داخل وخارج الملعب".

وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بعض جماهير لاتسيو بسبب التحية الفاشية والهتافات العنصرية بعد مباراة في الدوري الأوروبي أمام رين الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وشهد ملعب مرسيليا أحداث عنف خلال مواجهة غلطة سراي التركي في 30 سبتمبر/أيلول عندما توقفت المباراة نحو 8 دقائق، بعد إلقاء مقذوفات من جماهير الفريقين لتنتشر قوات الشرطة لاستعادة النظام.