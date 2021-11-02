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ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة

ماخاشيف: المعركة القادمة، يجب أن تكون من أجل اللقب، لأن لدي سلسلة من 9 انتصارات متتالية (الفرنسية)
2/11/2021

بصفته وريث عرش حبيب نور محمدوف، حكي الكثير عن المصارع الروسي إسلام ماخاشيف، ومكانه في منافسات الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

ويعتقد كثيرون أن ماخاشيف أفضل مصارع في وزن 70 كيلوغراما، وأظهر أداؤه غير العادي في حدث "يو إف سي 267" (UFC267) عندما هزم منافسه النيوزيلندي دان هوكر بسهولة وكاد أن يكسر يده.

وكان حدث "يو إف سي" نهاية الأسبوع الماضي رائداً بالنسبة لروسيا، حيث كان 5 من الفائزين الستة من مواليد روسيا.

لكن فوز ماخاشيف كان مختلفًا بعض الشيء.

فقد واجه أحد المصارعين الذي يحتل المرتبة رقم 6 في التصنيف العالمي بوزن 70 كيلوغراما، وهو أحد أكثر أقسام الوزن تكدسا وصعوبة في المنظمة، ناهيك عن أن ماخاشيف استطاع القضاء على خصمه النيوزيلندي في دقيقتين و25 ثانية فقط من الجولة الأولى.

معركة على اللقب

وبعد نهاية النزال، لم يضع ماخاشيف أي وقت في الدعوة لخوض معركة على اللقب في مباراته التالية.

وصاح ماخاشيف -في مقابلته داخل الحلبة- "المعركة القادمة، يجب أن تكون من أجل اللقب، معركة حاسمة، لأن لدي سلسلة من 9 انتصارات متتالية".

"من في وزني لديه هذا؟ فقط البطل" (تشارلز أوليفيرا).

"وأشعر أن قسمي نائم قليلاً في الوقت الحالي.. لا بد لي من إيقاظه، لأنه يتعين علينا تغيير بعض الأشياء".

وختم "الأبطال الخمسة الأوائل قاتلوا بالفعل من أجل اللقب: [مايكل] تشاندلر، [جاستن] جيثجي. لهذا السبب يتعين علينا تغيير شيء ما".

حبيب يدعم ماخاشيف

يعد ماخاشيف أحد أبرز المرشحين المفضلين للانطلاق كالصاروخ في عالم الفنون القتالية المختلطة، وأن يكون البطل القادم للوزن الخفيف في اللعبة، ولكن عليه أولا انتظار إقامة مباراة بين تشارلز أوليفيرا وداستن بويرير، ويطلب نزالا مع الفائز بينهما.

ويعتقد البطل المعتزل حبيب نور محمدوف أن "ماخاشيف سيكون خليفته الحقيقي بطلا للوزن الخفيف".

وأكد حبيب -الذي كان يتدرب مع إسلام ماخاشيف على مدار سنوات ويشرف على تدريبه حتى الآن- أن ماخاشيف جاهز، وعام 2022 سنعيد هذا الحزام إلى "آكا" (AKA) (أكاديمية الكيك بوكسينغ الأميركية).

المصدر : مواقع إلكترونية

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