عاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى الدوري الإنجليزي لقيادة توتنهام الإنجليزي، بعد تجربة سابقة مع نادي تشلسي كلّلت بالفوز بلقب الدوري.

وأعلن نادي توتنهام -اليوم الثلاثاء- التعاقد مع كونتي لمدة 18 شهرا قابلة للتجديد، وذلك خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، سيكون كونتي (52 عاما) ثاني أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي براتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون دولار، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه يورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويتصدر القائمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يحصل على أكثر من 27 مليون دولار مع نادي مانشستر سيتي.

ويحتل مدرب نادي ليستر سيتي -بريندان رودجرز- المركز الرابع براتب يقدر بنحو 13.5 مليون دولار.

وفي المركز الخامس يحصل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على نحو 10.8 ملايين دولار، متفوقا على مدرب مانشستر يونايتد -أولي غونار سولشاير- الذي يتقاضى 10.2 ملايين دولار.

ورغم قيادة تشلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فإن الألماني يحتل مركزا متأخرا في القائمة براتب يقدر بنحو 9.5 ملايين دولار، وهو الراتب نفسه الذي يحصل عليه رافا بينيتيز مدرب إيفرتون.