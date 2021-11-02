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عودة كونتي تعيد ترتيب قائمة أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي

Chelsea manager Antonio Conte and Liverpool manager Juergen Klopp after the game Britain Football Soccer - Liverpool v Chelsea - Premier League - Anfield - 31/1/17 Chelsea manager Antonio Conte and Liverpool manager Juergen Klopp after the game Reuters / Phil Noble Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
كونتي (يمين) وكلوب يتقاسمان المركز الثاني في قائمة أعلى المدربين أجرا (رويترز)
2/11/2021

عاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى الدوري الإنجليزي لقيادة توتنهام الإنجليزي، بعد تجربة سابقة مع نادي تشلسي كلّلت بالفوز بلقب الدوري.

وأعلن نادي توتنهام -اليوم الثلاثاء- التعاقد مع كونتي لمدة 18 شهرا قابلة للتجديد، وذلك خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، سيكون كونتي (52 عاما) ثاني أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي براتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون دولار، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه يورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويتصدر القائمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يحصل على أكثر من 27 مليون دولار مع نادي مانشستر سيتي.

ويحتل مدرب نادي ليستر سيتي -بريندان رودجرز- المركز الرابع براتب يقدر بنحو 13.5 مليون دولار.

وفي المركز الخامس يحصل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على نحو 10.8 ملايين دولار، متفوقا على مدرب مانشستر يونايتد -أولي غونار سولشاير- الذي يتقاضى 10.2 ملايين دولار.

ورغم قيادة تشلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فإن الألماني يحتل مركزا متأخرا في القائمة براتب يقدر بنحو 9.5 ملايين دولار، وهو الراتب نفسه الذي يحصل عليه رافا بينيتيز مدرب إيفرتون.

المصدر : صن

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توتنهام يعين كونتي مدربا جديدا بعد إقالة نونو

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

Published On 2/11/2021
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