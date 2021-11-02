قاد النجم المغربي حكيم زياش نادي تشلسي الإنجليزي للفوز على مضيفه مالمو السويدي 1- صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل زياش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 بعد عمل جماعي مميز من الفريق الذي يدربه الألماني توماس توخيل.

ورفع تشلسي -حامل اللقب- رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، الذي يواجه زينيت سان بطرسبورغ في وقت لاحق من اليوم، ويقبع فريق مالمو بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي مباراة أخرى من المجموعة السابعة، حقق فولفسبورغ الألماني فوزه الأول بدوري الأبطال، وانتصر على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 2-1.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ريد بول سالزبورغ المتصدر، ويحل إشبيلية الإسباني في المركز الثالث بـ3 نقاط، متفوقا بنقطة واحدة على صاحب المركز الرابع، ليل الفرنسي قبل مباراتهما معا في وقت لاحق اليوم.