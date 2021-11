دخل ثعلب إلى مدرجات الملعب الفارغة من الجماهير قبيل بدء مباراة سيبسي ودينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم أمس الأحد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للثعلب الذي اقتحم المدرجات قبل المباراة، حيث استغل عدم انتشار رجال الأمن لغياب المشجعين، وتسلل إلى الملعب.

ونشرت قناة "ديجي سبورت" (Digi Sport) الرياضية الرومانية على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو وصورا خاصة للحظة التي دخل فيها الثعلب إلى المدرجات، مشيرة إلى أنه ظل يتجوّل بين المقاعد الفارغة إلى أن تم القبض على الحيوان وإخراجه من الملعب.

A special fan at the Sepsi vs Dinamo game in Romania today. pic.twitter.com/e1XAvhSbrM

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 31, 2021