Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ثعلب يتسلل إلى المدرجات بمباراة في الدوري الروماني

Around Tokyo Paralympics - Day 7
وباء كورونا تسبب في ظاهرة المدرجات الفارغة في المنافسات الرسمية (غيتي)
2/11/2021

دخل ثعلب إلى مدرجات الملعب الفارغة من الجماهير قبيل بدء مباراة سيبسي ودينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم أمس الأحد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للثعلب الذي اقتحم المدرجات قبل المباراة، حيث استغل عدم انتشار رجال الأمن لغياب المشجعين، وتسلل إلى الملعب.

ونشرت قناة "ديجي سبورت" (Digi Sport) الرياضية الرومانية على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو وصورا خاصة للحظة التي دخل فيها الثعلب إلى المدرجات، مشيرة إلى أنه ظل يتجوّل بين المقاعد الفارغة إلى أن تم القبض على الحيوان وإخراجه من الملعب.

بدوره، نشر الصحفي الرياضي الروماني إيمانويل روشو، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، صورا للثعلب وهو في المدرجات، وكتب معلقا عليها "مشجع خاص في مباراة سيبسي ودينامو في رومانيا".

يذكر أن الملاعب في رومانيا مغلقة أمام الجماهير حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بسبب فيروس كورونا، حيث اتخذت السلطات الرومانية هذا القرار في ظل الزيادة في أعداد المصابين بكوفيد-19.

 

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

في باريس سان جيرمان.. اللغة الإسبانية هي المسيطرة

Paris St Germain Training and Press Conference

"كلاسيكو" مبكر غير معتاد للكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.. قمة نارية وحضور محدود

Egyptian Premier League - Al Ahly v Zamalek

300 مليون يورو قيمة صفقة هالاند و50 مليونا راتبه السنوي.. فتح المزاد على موهبة النجم النرويجي

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin

رونالدو منقذ مانشستر يونايتد.. عندما يشيد بك الزميل والمنافس

Champions League - Group F - Atalanta v Manchester United
الأكثر قراءة

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

سببت أزمة مع واشنطن.. بالفيديو- الجزيرة نت تعرض أسرار وكواليس صناعة الغواصات الفرنسية

إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام أديس أبابا وآبي يصرح: محاولات جعلنا مثل ليبيا وسوريا ستفشل

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه