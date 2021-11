أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

وسيحل كونتي، مدرب تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق، محل المدرب البرتغالي الذي أقيل بعد 17 مباراة في المنصب عقب الخسارة 3-صفر من مانشستر يونايتد في الدوري مطلع الأسبوع.

وابتعد كونتي عن التدريب منذ إنهاء عقده مع إنتر في مايو/أيار الماضي بعد وقت قصير من قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.

وقال المدرب الإيطالي في بيان "أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا".

We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.#COYS pic.twitter.com/R0d2vi7mxl

— Tottenham Hotspur (@Spurs_India) November 2, 2021