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توتنهام يعين كونتي مدربا جديدا بعد إقالة نونو

Serie A - Inter Milan v Sampdoria
هل ينجح كونتي في انتشال توتنهام المنهار (رويترز)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202104:17 PM (مكة المكرمة)

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

وسيحل كونتي، مدرب تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق، محل المدرب البرتغالي الذي أقيل بعد 17 مباراة في المنصب عقب الخسارة 3-صفر من مانشستر يونايتد في الدوري مطلع الأسبوع.

وابتعد كونتي عن التدريب منذ إنهاء عقده مع إنتر في مايو/أيار الماضي بعد وقت قصير من قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.

وقال المدرب الإيطالي في بيان "أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا".

وأضاف "لا أطيق الانتظار لبدء العمل ونقل الشغف للفريق والجماهير وكذلك العقلية والتصميم، وهي الصفات التي ميزتني دائما لاعبا ومدربا".

وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس/آب الماضي عقب الفوز بأول 3 مباريات تحت قيادة نونو، لكنه تراجع الآن للمركز التاسع بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشيلسي بعد 10 مباريات.

وستكون أول مباراة لكونتي بعد غد الخميس على أرض توتنهام ضد فيتيس أرنهيم في الدوري الممتاز.

المصدر : رويترز
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