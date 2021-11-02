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كرة قدم

برشلونة يعلن مدة غياب سيرجيو أغويرو بسبب عدم انتظام ضربات القلب

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 30, 2021 FC Barcelona's Sergio Aguero leaves the pitch after sustaining an injury REUTERS/Albert Gea
أغويرو نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر خلال مباراة برشلونة وألافيس (رويترز)
1/11/2021

أعلن نادي برشلونة أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

وخرج المهاجم الأرجنتيني في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بالتعادل بين برشلونة وضيفه ألافيس، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني.

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أغويرو الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب من دون مساعدة، قبل نقله إلى المستشفى للخضوع لمزيد من الفحوص.

وأعلن نادي برشلونة اليوم أن مهاجمه سيغيب عن الملاعب بسبب خضوعه لعلاج خلال فترة تمتد إلى 3 أشهر على الأقل، وهو ما يعني إلى غاية فبراير/شباط من العام المقبل على الأقل.

وسيتم تقييم فعالية العلاج قبل تحديد برنامج للتعافي وموعد للعودة إلى تدريبات الفريق ومبارياته.

وعاد أغويرو مؤخرا من إصابة حرمته من الوجود مع النادي الذي التحق به الصيف الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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