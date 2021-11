أعلن نادي برشلونة أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

وخرج المهاجم الأرجنتيني في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بالتعادل بين برشلونة وضيفه ألافيس، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني.

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أغويرو الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب من دون مساعدة، قبل نقله إلى المستشفى للخضوع لمزيد من الفحوص.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021