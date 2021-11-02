أعلن نادي برشلونة أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

وخرج المهاجم الأرجنتيني في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بالتعادل بين برشلونة وضيفه ألافيس، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني.

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أغويرو الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب من دون مساعدة، قبل نقله إلى المستشفى للخضوع لمزيد من الفحوص.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021

وأعلن نادي برشلونة اليوم أن مهاجمه سيغيب عن الملاعب بسبب خضوعه لعلاج خلال فترة تمتد إلى 3 أشهر على الأقل، وهو ما يعني إلى غاية فبراير/شباط من العام المقبل على الأقل.

وسيتم تقييم فعالية العلاج قبل تحديد برنامج للتعافي وموعد للعودة إلى تدريبات الفريق ومبارياته.

وعاد أغويرو مؤخرا من إصابة حرمته من الوجود مع النادي الذي التحق به الصيف الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.