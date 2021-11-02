وجّه الادّعاء العام السويسري اليوم الثلاثاء لائحة اتهام جديدة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشيل بلاتيني، بشأن ترتيب غير قانوني لدفع مليوني فرنك سويسري (2.19 مليون دولار).

ويحقق مدّعون سويسريون مع بلاتر (85 عاما) بشأن اتهامات بأنه رتّب مدفوعات من الفيفا إلى بلاتيني في فبراير/شباط 2011.

واتهم المدّعي العام السويسري بلاتر وبلاتيني "بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك بتزوير وثيقة".

تواطؤ بلاتيني مع بلاتر

واتهم بلاتيني الذي كان قائدا لمنتخب فرنسا عندما فاز ببطولة أوروبا 1984 أيضا بالتواطؤ.

وعوقب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف في 2016 عن أي نشاط متعلق بكرة القدم 6 أعوام بسبب هذه المدفوعات التي تمت بموافقة بلاتر مقابل عمل تم إنجازه قبل عقد من الزمن، في حين نفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.

ورفض محامي بلاتر التعليق على لائحة الاتهام في حين لم يتسنّ بعد الوصول إلى بلاتيني للتعقيب.

وقال مكتب المدّعي العام السويسري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني عمل مستشارا لبلاتر رئيس الفيفا آنذاك بين 1998 و2002، وأنه تم الاتفاق على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب.

وأضاف مكتب المدّعي العام أن بلاتيني تسلّم المبلغ بالكامل، لكن اللاعب الفرنسي الدولي السابق البالغ من العمر 66 عاما واصل المطالبة بالسداد.

وقال مكتب المدّعي العام "بعد أكثر من 8 سنوات على إنهاء نشاطه الاستشاري، طالب بلاتيني بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري".

وأضاف "بمشاركة بلاتر، دفع الفيفا إلى بلاتيني المبلغ المذكور في بداية عام 2011، وأكدت الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام أن هذه الدفعة إلى بلاتيني تمت من دون أساس قانوني".

وتابع "هذا المبلغ أضرّ بأصول الفيفا، وأثرى بلاتيني بطريقة غير قانونية. من وجهة نظر المدعي العام، ارتكب المتهمان الجرائم المذكورة".