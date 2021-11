أصيب مدرب كرة قدم أرجنتيني برصاصة في كتفه، وفر اللاعبون من الملعب بعدما تشاجر مشجعو فريق "هوراكان لاس هيراس" فيما بينهم خلال مباراة رسمية بدوري الدرجة الثالثة في إقليم ميندوزا الأرجنتيني.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعبين من "هوراكان" وخصومه من فريق "فيرو دي جنرال بيكو" يركضون بحثا عن ملجأ. بينما اختبأ المشجعون خلف الجدران مع صوت طلقات نارية على أرض الملعب، خلال المباراة التي جرت أول أمس الأحد.

In #Argentina, during Huracan Las Heras – Ferro de Pico (Federal A), a shooting broke out in one of the local stands and hit the visiting coach, Mauricio Romero, in the left shoulder. Crazy. (Fortunately, he is in good conditions). pic.twitter.com/uUZt5NvNsO — Alex Milone (@AlexMilone) November 1, 2021

وقالت صحيفة "أوليه" (Ole) الرياضية الأرجنتينية إن المدرب فيرو ماوريسيو روميرو أصيب بطلق ناري في الكتف.

In the middle of the match between Huracán Las Heras and Ferro de General Pico for the #FederalA , the players and referees had to run away after hearing gun shots 😳😳 #SportsCenter pic.twitter.com/AS4NdUeegB — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) November 1, 2021

وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من الإصابة في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى للعلاج، ومن هناك أبلغ المدرب الجماهير بأنه بعيد عن الخطر وحالته مستقرة.

وتوجهت الشرطة المحلية للمستشفى لأخذ أقوال المدرب المصاب.