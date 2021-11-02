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كرة قدم

معركة بالأسلحة النارية وإصابة مدرب برصاصة خلال مباراة رسمية في الأرجنتين

جانب من مباراة فريق هوراكان التي شهدت إطلاق النار (مواقع التواصل)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202103:10 PM (مكة المكرمة)

أصيب مدرب كرة قدم أرجنتيني برصاصة في كتفه، وفر اللاعبون من الملعب بعدما تشاجر مشجعو فريق "هوراكان لاس هيراس" فيما بينهم خلال مباراة رسمية بدوري الدرجة الثالثة في إقليم ميندوزا الأرجنتيني.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعبين من "هوراكان" وخصومه من فريق "فيرو دي جنرال بيكو" يركضون بحثا عن ملجأ. بينما اختبأ المشجعون خلف الجدران مع صوت طلقات نارية على أرض الملعب، خلال المباراة التي جرت أول أمس الأحد.

وقالت صحيفة "أوليه" (Ole) الرياضية الأرجنتينية إن المدرب فيرو ماوريسيو روميرو أصيب بطلق ناري في الكتف.

وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من الإصابة في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى للعلاج، ومن هناك أبلغ المدرب الجماهير بأنه بعيد عن الخطر وحالته مستقرة.

وتوجهت الشرطة المحلية للمستشفى لأخذ أقوال المدرب المصاب.

المصدر : إندبندنت
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