أغويرو وقبله إريكسن.. هل المشاكل القلبية تعني الاعتزال؟

السبت الماضي، ساد صمت مطبق في ملعب "الكامب نو" خلال مباراة برشلونة وألافيس في الليغا، عندما تبين أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو كان يعاني من آلام في الصدر، لكن برشلونة يواجه الآن علاقة مستقبلية غير مؤكدة مع نجم مانشستر سيتي السابق.

وذكّر مشهد تمدد أغويرو على أرضية الملعب، الجماهير بالمشاهد المخيفة التي شهدها "يورو 2020" عندما سقط الدانماركي كريستيان إريكسن، وشُخص أغويرو بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب بعد أن أجبر على الخروج من الملعب بسبب آلام في الصدر وضيق في التنفس.

وخرج الدولي الأرجنتيني من الخطر المباشر بمجرد وصوله إلى سيارة الإسعاف وتلقى مزيدا من العلاج في مستشفى محلي، على الرغم من صعوبة التنبؤ بما يعنيه هذا لمستقبله الرياضي.

ومن المسلم به أن حالة إريكسن صعبة بالمقارنة بسبب حقيقة أنه عانى من سكتة قلبية فعلية، لكنه عولج وركب له جهاز لتنظيم ضربات القلب مما منعه بالفعل من استئناف مسيرته مع إنتر في الدوري الإيطالي.

ولم يكن مرض أغويرو خطيرا ومهددا لحياته على الفور، لكنه مؤشر على حالة قلبية كامنة.

وأعلن البرسا -أمس الاثنين- أن أغويرو سيغيب 3 أشهر على الأقل، حيث سيخضع لتقييم لحالة قلبه.

وأفاد برشلونة -في بيان- "خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروغادا. لن يكون بوسعه اللعب على مدار 3 أشهر، وتقيم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي".

وانتقل اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى برشلونة في صفقة مجانية من مانشستر سيتي في يوليو/تموز الماضي.

وشارك أغويرو في 5 مباريات بكل المسابقات وسجل هدفا واحدا، بعدما عانى من مشكلة في الساق في بداية الموسم.

وسيواجه برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء في مباراة مهمة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بعد مرور 3 جولات.

بدوره، كتب أغويرو -على حسابه الرسمي في "إنستغرام"- أنه "أنا بخير، وفي حالة معنوية جيدة للتعافي، أود أن أشكركم جميعا على رسائل الدعم والمودة والعديدة التي تجعل قلبي أقوى اليوم".

وقدم نوربرتو ديباغ -طبيب القلب الأرجنتيني- للجمهور شرحا لما يعنيه عدم انتظام ضربات القلب للرياضي.

وأوضح ديباغ لـصحيفة "أوليه" (Ole) أنه "يمكن دراسة عدم انتظام ضربات القلب في غضون 24 ساعة، ويتم التشخيص بالفعل".

وتابع أن "البطينات هي الأكثر تعقيدا بسبب وجود ضرر لبنية القلب، في حين أن عدم انتظام ضربات القلب أكثر اعتدالا ويمكن حله بالأدوية".

وأكد "ليس لدينا تفاصيل عن أغويرو، لكن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا لمعرفة ذلك، فقط عندما يلعب مرة أخرى سيعتمد على وقت عدم انتظام ضربات القلب الذي يتم اكتشافه".

ومن السابق لأوانه التكهن بما إذا كان هذا سيجبر أغويرو على اعتزال كرة القدم، خاصة حتى يتضح نوع عدم انتظام ضربات القلب الذي أصابه السبت الماضي، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاده تماما.