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كرة قدم

صاروخية رونالدو وتصدي رامسديل الخرافي يتصدران لقطات الأسبوع في البريميرليغ

Premier League - Leicester City v Arsenal
رامسديل يتصدى للكرة من الوضع طائرا (رويترز)
2/11/2021

تصدّرت التصويبة الصاروخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الطائر، وكذلك تصدي حارس أرسنال أرون رامسديل الخرافي لقطات الأسبوع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، أمس الاثنين، أبرز 4 لقطات في الأسبوع العاشر بالدوري الإنجليزي، ومن بينها لحظة تسديد نجم مانشستر يونايتد رونالدو لكرة صاروخية على الطائر سكنت شباك توتنهام في اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 3-0.

واختار البريميرليغ أيضا لقطة تصدي رامسديل وارتقائه المميز في إبعاد كرة من ركلة ثابتة سدّدها لاعب فريق ليستر سيتي، ليحافظ على شباكه نظيفا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 2-صفر، في افتتاح الجولة العاشرة، يوم السبت الماضي.

ومن بين اللقطات أيضا، لحظة خسارة مانشستر سيتي من ضيفه كريستال بالاس 2-صفر في مفاجأة الأسبوع، فضلا عن احتفال لاعبي وستهام يونايتد بالفوز الكبير على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، أول أمس الأحد.

وفي استفتاء وضعه حساب الدوري الإنجليزي لاختيار صورة الغلاف من بين الصور الأربع التي عدّها أهم لقطات الأسبوع، تصدّرت التصويت لقطة رونالدو بنسبة 40.1%، في حين جاءت في المركز الثاني لقطة رامسديل بـ31.2%، أما بقية الأصوات فانقسمت بين الصورتين المتبقيتين.

 

المصدر : وكالة سند
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