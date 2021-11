صاروخية رونالدو وتصدي رامسديل الخرافي يتصدران لقطات الأسبوع في البريميرليغ

تصدّرت التصويبة الصاروخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الطائر، وكذلك تصدي حارس أرسنال أرون رامسديل الخرافي لقطات الأسبوع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، أمس الاثنين، أبرز 4 لقطات في الأسبوع العاشر بالدوري الإنجليزي، ومن بينها لحظة تسديد نجم مانشستر يونايتد رونالدو لكرة صاروخية على الطائر سكنت شباك توتنهام في اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 3-0.

Pick our next cover photo 📸 pic.twitter.com/ePdDChv3TL

واختار البريميرليغ أيضا لقطة تصدي رامسديل وارتقائه المميز في إبعاد كرة من ركلة ثابتة سدّدها لاعب فريق ليستر سيتي، ليحافظ على شباكه نظيفا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 2-صفر، في افتتاح الجولة العاشرة، يوم السبت الماضي.

ومن بين اللقطات أيضا، لحظة خسارة مانشستر سيتي من ضيفه كريستال بالاس 2-صفر في مفاجأة الأسبوع، فضلا عن احتفال لاعبي وستهام يونايتد بالفوز الكبير على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، أول أمس الأحد.

✋ All the stops

🎯 All the distributions

Watch @AaronRamsdale98's MOTM performance again here 👇 pic.twitter.com/9RNh5cAF0M

— Arsenal (@Arsenal) October 31, 2021