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كرة قدم

وكيل أعمال النني يثير الجدل حول مبررات إيقاف تجديد عقد اللاعب مع أرسنال

Carabao Cup - Round of 16 - Arsenal v Leeds United Soccer Football - Carabao Cup - Round of 16 - Arsenal v Leeds United - Emirates Stadium, London, Britain - October 26, 2021 Arsenal's Mohamed Elneny reacts Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
عقد النني مع أرسنال يمتد إلى نهاية هذا الموسم (رويترز)
19/11/2021

أثار علاء نظمي وكيل أعمال النجم المصري محمد النني، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مستقبل لاعب وسط أرسنال، وتلميحه بشكل غير مباشر إلى سبب عدم تجديد عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي حتى هذه اللحظة.

وقال نظمي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس "كنا نتحدث في فترة التجديد منذ نهاية العام الماضي، وبدأنا فيها فعليا خلال أشهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار). وحتى منتصف مايو وصلنا إلى صيغة معينة للتجديد، لكن الأمر كان متوقفا على مدة العقد الجديد".

وأضاف نظمي "ولكن في منتصف مايو (أيار) وقع حدث عالمي وكان للنني رأي فيه، وبعدها جاءت صيغة جديدة من النادي بإيقاف التجديد مع اللاعب"، دون أن يوضح ماهية هذا الحدث.

وربط حساب "يلا كورة" المصري على موقع تويتر، حديث نظمي بالرسالة التي نشرها النني في مايو/أيار الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب الرياضي المصري عبد القادر سعيد "أنا أرى أن هذه متاجرة، لأن محرز نزل بعلم فلسطين الملعب، وصلاح وضع صورته في القدس، هذا غير أن النني من قبل هذا الموضوع ليس له مكان في أرسنال ولا يلعب، وهو الخيار رقم 4 أو 5 في مركزه".

واتفقت معه مغردة في الرأي، قائلة "على ذلك محرز ملجمهم، حيث نزل بعلم فلسطين أرض الملعب. النني خارج حسابات أرسنال من فترة دون مواقف وطرائف".

وفي رأي مختلف، كتب مغرد "أنا لا أفهم ما هو (الحدث العالمي)، يعني لن يجددوا له بسبب دعمه للقضية الفلسطينية؟ إذا كان ذلك، فكل الدعم للنني، فإذا خسر مستقبله كله فهنيئا له رضا ربه وحب المسلمين في شتى بقاع الأرض، وسيبقى هذا الحدث وساما على صدره".

وكتب آخر "ما يحدث مع النني كنت عارف (عارفا) ومتأكد (ومتأكدا) أنه سيحصل بسبب دعمه لفلسطين، كل الدعم يا نني".

وفي سياق متصل، نفى نظمي ما أثير حول لاعب أرسنال في الصحافة الإنجليزية، وإمكانية فسخ عقده خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل والسماح له بالرحيل مجانا، مؤكدا أن اللاعب باق مع فريقه حتى انتهاء عقده ويتابع العروض المقدمة له من مختلف الأندية.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد نشرت تقريرا عن النني أكدت خلاله رحيل اللاعب مجانا مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن وِجهته المقبلة ستكون إلى نادي غلطة سراي التركي.

وبدوره، أشار مدرب نادي أرسنال ميكيل أرتيتا إلى مستقبل محمد النني، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، قائلا "لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك، أنا سعيد بوجوده، لن أناقش مصير أي لاعب لأنه ليس الوقت المناسب لذلك".

المصدر : وكالة سند

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Soccer Football - Premier League - Arsenal v Burnley - Emirates Stadium, London, Britain - August 17, 2019 Arsenal's Mesut Ozil, Shkodran Mustafi and Mohamed Elneny in the stands during the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or

مدرب آرسنال للمصري النني: ابحث عن فريق آخر

قال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الألماني شكودران مصطفي والمصري محمد النني يجب عليهما البحث عن فرص للرحيل، مرجحا ألا يكونا ضمن تشكيلة الفريق هذا الموسم.

Published On 23/8/2019
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