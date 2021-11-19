أثار علاء نظمي وكيل أعمال النجم المصري محمد النني، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مستقبل لاعب وسط أرسنال، وتلميحه بشكل غير مباشر إلى سبب عدم تجديد عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي حتى هذه اللحظة.

وقال نظمي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس "كنا نتحدث في فترة التجديد منذ نهاية العام الماضي، وبدأنا فيها فعليا خلال أشهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار). وحتى منتصف مايو وصلنا إلى صيغة معينة للتجديد، لكن الأمر كان متوقفا على مدة العقد الجديد".

وأضاف نظمي "ولكن في منتصف مايو (أيار) وقع حدث عالمي وكان للنني رأي فيه، وبعدها جاءت صيغة جديدة من النادي بإيقاف التجديد مع اللاعب"، دون أن يوضح ماهية هذا الحدث.

وربط حساب "يلا كورة" المصري على موقع تويتر، حديث نظمي بالرسالة التي نشرها النني في مايو/أيار الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني: أرسنال غير موقفه من تجديد عقد النني بعد "موقف في حدث عالمي" للاعب، تم إبلاغنا بعدها بعدم التجديد، وللنادي الحق في ذلك آخر حدث عالمي شارك فيه النني كان التضامن مع أهل فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/tcUMgHqcD1 — Yallakora (@Yallakoranow) November 19, 2021

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

وقال الكاتب الرياضي المصري عبد القادر سعيد "أنا أرى أن هذه متاجرة، لأن محرز نزل بعلم فلسطين الملعب، وصلاح وضع صورته في القدس، هذا غير أن النني من قبل هذا الموضوع ليس له مكان في أرسنال ولا يلعب، وهو الخيار رقم 4 أو 5 في مركزه".

وكيل النني: موقف النني في حدث عالمي "قضية فلسطين" سبب تراجع أرسنال عن تجديد التعاقد.. أنا شايف إن دي متاجرة لأن محرز نزل بعلم فلسطين الملعب، وصلاح حط صورته في القدس، ده غير إن النني من قبل الموضوع ده مالوش مكان في أرسنال ومبيلعبش وهو الخيار رقم 4 أو 5 في مركزه — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) November 18, 2021

واتفقت معه مغردة في الرأي، قائلة "على ذلك محرز ملجمهم، حيث نزل بعلم فلسطين أرض الملعب. النني خارج حسابات أرسنال من فترة دون مواقف وطرائف".

ده ع كدة محرز ملجمهم

ده نزل بعلم فلسطين بأرض الملعب

الننى خارج حسابات الارسنال من فترة

بدون مواقف و طرائف https://t.co/cJTWurnwGG — Noha Mohamed (@Nouna252) November 19, 2021

وفي رأي مختلف، كتب مغرد "أنا لا أفهم ما هو (الحدث العالمي)، يعني لن يجددوا له بسبب دعمه للقضية الفلسطينية؟ إذا كان ذلك، فكل الدعم للنني، فإذا خسر مستقبله كله فهنيئا له رضا ربه وحب المسلمين في شتى بقاع الأرض، وسيبقى هذا الحدث وساما على صدره".

انا مش فاهم ايه هو (الحدث العالمي)

يعني مش هيجددوله عشان دعمه للقضية الفسلطينية؟!

اذا كان كده فكل كل الدعم لمحمد النني

فإذا خسر مستقبله كله فهنيئا له رضي ربه وحب المسلمين في شتي بقاع الارض

وسيبقي هذا الحدث وسام علي صدره حتي يواجه ربه

مثله مثل محمد ابو تريكه

نحبك في الله @ElNennY pic.twitter.com/J6OqRhUQjp — محمد عباس 5⃣ (@MohamedAbbas010) November 19, 2021

وكتب آخر "ما يحدث مع النني كنت عارف (عارفا) ومتأكد (ومتأكدا) أنه سيحصل بسبب دعمه لفلسطين، كل الدعم يا نني".

وفي سياق متصل، نفى نظمي ما أثير حول لاعب أرسنال في الصحافة الإنجليزية، وإمكانية فسخ عقده خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل والسماح له بالرحيل مجانا، مؤكدا أن اللاعب باق مع فريقه حتى انتهاء عقده ويتابع العروض المقدمة له من مختلف الأندية.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد نشرت تقريرا عن النني أكدت خلاله رحيل اللاعب مجانا مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن وِجهته المقبلة ستكون إلى نادي غلطة سراي التركي.

Team news ahead of #LIVARS 🤕

Proud of Smith Rowe ❤

Update on Lacazette & Elneny's future 👀 🗞️ Mikel Arteta faces the press ahead of his side's Premier League clash with Liverpool at Anfield 👇https://t.co/UyNDblcQTw pic.twitter.com/FymOGClD56 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) November 19, 2021

وبدوره، أشار مدرب نادي أرسنال ميكيل أرتيتا إلى مستقبل محمد النني، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، قائلا "لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك، أنا سعيد بوجوده، لن أناقش مصير أي لاعب لأنه ليس الوقت المناسب لذلك".