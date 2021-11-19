قال مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب إنه يكره التوقف الدولي في الوقت الذي يعكف فيه على تجهيز فريقه لاستئناف حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه أمام أرسنال غدا السبت.

وعمل كلوب على تجهيز فريقه للعودة للطريق الصحيح منذ الخسارة أمام وست هام يونايتد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن أغلب لاعبيه سافروا لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.

وتحوم شكوك بشأن مشاركة العديد من لاعبيه أمام أرسنال بسبب الإصابة ومن بينهم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا والأسكتلندي آندي روبرتسون بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة مشيرا إلى أن لاعبيه لم يحصلوا على ما يكفي من الوقت للتعافي منذ الخسارة 3-2 أمام وست هام والتي أنهت مسيرة من 25 مباراة متتالية دون هزيمة لليفربول في كل المسابقات "أكره التوقف الدولي خاصة من ناحية الإصابات".

وأكد كلوب أنه سيترك قرار مشاركة هندرسون وروبرتسون حتى اللحظة الأخيرة لكنه أشار إلى أن المهاجم ساديو ماني سيكون جاهزا، بينما نجح البرازيلي فابينيو في إجراء جلسة استشفاء بعد العودة.

ويعرف كلوب أن الخسارة أمام وست هام وجهت ضربة لمسيرة ليفربول الجيدة وأن العودة للانتصارات سيشكل تحديا خاصة أمام أرسنال المتألق حاليا والذي تخلص من بداية سيئة للموسم خسر خلالها في أول 3 مباريات.

ومن وقتها حصد أرسنال 20 نقطة من 24 نقطة ممكنة ويحتل المركز الخامس متأخرا بنقطتين عن ليفربول.

وقال كلوب "أرسنال فريق رائع لكننا سنلعب في أنفيلد ويجب أن نستفيد من ذلك. كان من الواضح أن أرسنال لن يستسلم للبداية السيئة للموسم وأنه سيعود للطريق الصحيح".

وأشاد بعودة أرسنال إلى الانتصارات و"الطريقة التي صحح بها المسار لم تكن عادية بعد النتائج الرائعة التي حققها مؤخرا. إنه فريق جيد لكن الحظ وقف إلى جواره في مباراة أو مباراتين".