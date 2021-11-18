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كرة قدم

نوير يكسب رهانا بـ50 يورو ضد زميله في بايرن ميونخ

18/11/2021-|آخر تحديث: 19/11/202112:06 AM (مكة المكرمة)

كسب الحارس الألماني مانويل نوير رهانا بـ50 يورو ضد زميله في نادي بايرن ميونخ، بلمسة واحدة في تدريبات الفريق البافاري.

ونشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع "إنستغرام" (Instagram) مقطع فيديو طريفا لنوير وزميله الذي تحداه بتسجيل الكرة في الشباك الصغيرة بلمسة واحدة من خلف خط المرمى.

وقبل الحارس البالغ من العمر 35 عاما التحدي، ونفذه بطريقة ذكية مكنته من إدخال الكرة في المرمى.

واحتفل نوير بكسبه الرهان حيث ركض نحو زميله الذي تحداه قائلا له "من لمسة واحدة"، وحقق الفيديو نحو 3 ملايين مشاهدة.

المصدر : وكالة سند

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