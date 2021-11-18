قالت مصادر مطلعة إن عملاق كرة القدم الإسباني نادي ريال مدريد سيزيد حجم اتفاق التمويل مع "جي بي مورغان" (JPMorgan)‏ و"بنك أوف أميركا" (Bank of America)‏ بمقدار 225 مليون يورو لاستكمال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو الأيقوني.

وبلغت قيمة الاتفاق المبدئي في 2019 نحو 575 مليون يورو وسمحت للنادي بالبدء في تحويل الموقع من ملعب كرة قدم فقط إلى مركز للفعاليات على مدار 365 يوما في السنة.

وقرر النادي لاحقا توسيع أعمال التجديد لتغيير أرضية الملعب بأحدث ما توصل إليه العلم لتصبح متعددة الاستخدامات بحيث يمكن استغلالها في فعاليات مختلفة مما يدر إيرادات إضافية.

وقال مصدر في النادي إن من المتوقع أن يعزز هذا المشروع إيرادات ريال مدريد من عمليات تشغيل ملعب برنابيو وحده إلى 400 مليون يورو سنويا من 150 مليون يورو حاليا.