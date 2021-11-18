داني ألفيش وقصة "الشبشب" الذي ارتداه بتقديمه لبرشلونة في 2008 و2021

عاد البرازيلي داني ألفيش إلى ملعب "الكامب نو" بعد أن حقق عودة مفاجئة لبرشلونة تحت قيادة المدرب الجديد تشافي، وقُدم رسميا لجماهير البرسا أمس الأربعاء.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما إلى برشلونة؛ حيث حقق نجاحا هائلا في فترته الأولى، وكان أول توقيع لجوسيب غوارديولا المدرب السابق للفريق الكتالوني.

والآن، يأمل تشافي أن يكون وصول ألفيش مدخلا لحقبة جديدة من النجاح، لكن الظهير الجناح لا يشعر بأي ضغط.

وأزاح ألفيش الستار عن سترة مخملية، وكان يرتدي "نعالا" (شبشب) في تكرار للأسلوب الذي ارتداه عند إزاحة الستار لأول مرة عام 2008.

ثم نزل البرازيلي إلى أرض الملعب حافي القدمين وقطف بضعة خيوط من عشب ملعب برشلونة وشمها أمام الكاميرات.

وقال "رائحته مثل كامب نو، رائحته مثل الألقاب. رائحتها مثل الكؤوس".

وأمام الكاميرات، شرح ألفيش سبب ارتدائه للـ"شبشب" في مثل هذا اليوم المهم.

وقال "أرتدي شبشبا لأن بعض الأشياء يمكن أن تتغير لكن البعض الآخر لا يتغير".

Flip flops in 2008

Flip flops in 2021@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/vpchCXErE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

ووقّع ألفيش -الذي ارتدى بدلة كاملة خلال تقديمه- عقدا حتى نهاية الموسم الجاري وظهر في كامب نو مع رئيس النادي خوان لابورتا قبل التحدث إلى آلاف المشجعين.

وقال ألفيش "أتمتع بوسامة أكثر مما كنت عليه عندما غادرت. مرة أخرى أنا هنا. إذا كنتم تتذكرون آخر مرة أمسك بهذا الميكرفون، فهذا يعني أنني لا أدري متى سينتهي حلمي. لكنني هنا مرة أخرى، وما زلت أحلم. تجعلوني أشعر بأنني مميز، كواحد منكم. هذا شيء لن يتغير أبدا. يحيا فريق برشلونة وتحيا كتالونيا".

ولعب ألفيش لبرشلونة بين عامي 2008 و2016، وفاز بلقب الدوري 6 مرات وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات ومثلها لكأس العالم للأندية ضمن إنجازات أخرى.

وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 8 في فترته الثانية مع النادي الكتالوني، وقال إنه أراد تكريم اثنين من أساطير النادي ارتدوا الرقم نفسه.

وأوضح أنه "يجب على الجميع تكريم العظماء حينما يكونون على قيد الحياة، لذلك سأرتدي القميص رقم 8 لإظهار تقديري لأندريس إنيستا وخريستو ستويشكوف".

ويملك ألفيش -الذي اجتاز الفحص الطبي هذا الأسبوع- خيارا لتمديد عقده لموسم آخر. ولا يمكنه اللعب حتى يناير/كانون الثاني المقبل لكنه بدأ التدريبات مع زملائه.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة.