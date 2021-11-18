المغربي حكيم زياش يقترب من برشلونة

يقترب المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي المنسي من الانتقال إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني المقبل، ليلعب تحت قيادة المدرب الجديد للبرسا تشافي هيرنانديز.

وفشل لاعب أياكس السابق في الاستقرار في "ستامفورد بريدج" منذ انتقاله الصيف الماضي، والآن يبحث عن المزيد من دقائق اللعب.

ونشرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية تقارير تفيد بأن برشلونة المتعثر راغب في التعاقد مع المغربي الدولي ويعتبره بمثابة إضافة مثالية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني، لكن ليس لدى النادي الأموال اللازمة للتوصل إلى صفقة دائمة.

يُذكر أن برشلونة "لا يريد التسرع في اتخاذ قرار" حتى يتم إحضار اللاعب إلى ملعب "الكامب نو" ويختبر قدراته في الليغا، على الرغم من أن تشلسي قد يقترح على الأرجح صفقة إعارة مع بند شراء إلزامي.

ويضيف التقرير كذلك أن الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" حريص على خروج زياش والحصول على وقت لعب منتظم، من أجل العودة إلى لندن ويكون جاهزا للمباراة ومتاحًا لاحقا للاستفادة منه عند عودته إلى العاصمة البريطانية.

من المحتمل أيضا أن تؤدي فترة قصيرة في صفوف برشلونة إلى زيادة القيمة السوقية لزياش، إذا اختار تشلسي البيع للراغبين بالتعاقد معه نهاية الموسم.

وتختم "سبورت" بأن برشلونة قد يواجه منافسة في ذلك من بوروسيا دورتموند.

واشتهر دورتموند منذ فترة طويلة بكونه محركا سريعا في سوق الانتقالات، حيث قام بالتعاقد مع لاعبين غير مشهورين وتحويلهم إلى نجوم من المستوى الأول على المسرح الأوروبي.

وتحدثت تقارير أن دورتموند قد قدم بالفعل عرضا لزياش، وينتظر معرفة ما إذا كان صانع الألعاب مهتمًا بالانتقال إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وشارك زياش أساسيا في مباراتين فقط بالدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم، ولعب ما مجموعه 182 دقيقة فقط في البريميرليغ.