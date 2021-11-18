إيقاف حكمي مباراة الأرجنتين والبرازيل.. فيديو لخطأ "واضح" يستحق البطاقة الحمراء

قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه أوقف الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم فجر أمس الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) والحكم المسؤول عن نظام حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكابهما "أخطاء جسيمة".

وقال الاتحاد القاري إن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي ارتكب -في الدقيقة الـ39 من المباراة- خطأ واضحا ضد الجناح البرازيلي رافينيا لم ينتبه إليه الحكام رغم أنه تسبب في جرح في فم رافينيا ويمكن اعتباره تصرفها عنيفا. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

⚠️ Por esta jugada y la NO expulsión de Nicolás Otamendi, la Conmebol suspendió al árbitro Andrés Cunha y a Esteban Ostojich (juez del VAR) por tiempo indeterminado. pic.twitter.com/9S4qPObfhj — Gustavo López (@guslopezinfo) November 17, 2021

وشعر تيتي مدرب البرازيل بغضب شديد قائلا إنه "لا يعقل" أن حكم الفيديو المساعد لم يشاهد ما قام به أوتامندي.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية للعبة الشعبية -في بيان له- "بعد التحليل الفني لتصرف حكم الساحة أندريس إسماعيل كونا سوكا فارغاس وحكم نظام الفيديو إستيبان دانييل فيجا.. ثبت أنهما ارتكبا أخطاء جسيمة وواضحة".

وأضاف الكونميبول أن حكم الساحة وحكم نظام الفيديو أوقفا "إلى أجل غير مسمى".

وبعد التعادل ضمنت الأرجنتين التأهل -إلى جانب البرازيل- لنهائيات مونديال قطر 2022.