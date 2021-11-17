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كرة قدم

هكذا يواجه بيليه مرض السرطان

الأسطورة البرازيلية بيلية (من حسابه على أنستغرام)
كلمات بيليه لم تعط أي مؤشر على مدى تقدمه في العلاج الكيميائي الذي يخضع له حاليا (مواقع التواصل)
17/11/2021

قال الأسطورة البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء إنه يشعر بتحسن "كل يوم"، وذلك بعد نحو شهرين تقريبا من مغادرة المستشفى إثر استئصال ورم في القولون.

وكتب بيليه -وهو يرتدي كمامة- عبر حساباته على مواقع التواصل "أصدقائي، لقد مرّ وقت منذ الحديث عن هذا الأمر. أريد إبلاغكم أنني بخير، أشعر بتحسن يوميا".

وتابع "لا أعتقد أن هذه الكمامة التي أرتديها لحمايتي يمكن أن تخفي سعادتي. شكرا جزيلا لكل من كان يرسل لي طاقة جيدة يوميا".

ومع ذلك لم تعط كلماته أي مؤشر على مدى تقدمه في العلاج الكيميائي الذي يخضع له حاليا.

وقال بيليه -الذي أكمل عامه الـ81 الشهر الماضي- في سبتمبر/أيلول الماضي إنه سيخضع للعلاج الكيميائي بعد إزالة الورم الذي اكتُشف أثناء خضوعه لفحوص روتينية في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وعانى لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس والبرازيل السابق من مشاكل صحية خلال العقد الماضي، بخاصة في الفخذ.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات في أعوام 1958 و1962 و1970 مع البرازيل، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية، وتجاوزت شهرته اللعبة ليصبح من أكثر اللاعبين شهرة على هذا الكوكب.

المصدر : وكالات

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