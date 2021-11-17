مع ختام التصفيات الأوروبية لكأس العالم قطر 2022، تتجه الأنظار إلى مواجهات الملحق التي تقام في صيغة جديدة تعتمد لأول مرة، حيث يتنافس 12 منتخبا على آخر 3 بطاقات للتأهل عن أوروبا لأكبر حدث كروي على مستوى العالم.

وزاد الاهتمام بمواجهات الملحق مع وجود منتخبات عريقة في السباق مثل إيطاليا -بطلة أوروبا- والبرتغال رفقة قائدها كريستيانو رونالدو، إضافة إلى السويد التي يقودها المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ونعرض هنا أبرز المعلومات حول الملحق الأوروبي عبر الإجابة عن 4 أسئلة.

ما صيغة المباريات في الملحق الأوروبي؟

يضم الملحق الأوربي للتأهل لمونديال قطر 12 منتخبا، وهي 10 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات العشر للتصفيات التي اختتمت اليوم الثلاثاء، إضافة إلى منتخبين حققا أفضل مركز في مسابقة دوري أمم أوروبا، ولم يتمكنا من الظفر ببطاقة التأهل المباشر أو احتلال المركز الثاني في التصفيات.

توزع المنتخبات إلى 3 مسارات، وتقام مباراتان في كل مسار في الدور نصف النهائي على شكل مواجهة واحدة يتأهل الفائز فيها لمواجهة المنتخب الفائز في المباراة الأخرى في المسار نفسه.

تحظى المنتخبات التي حصلت على أكبر عدد من النقاط في التصفيات بفرصة استقبال خصمها في مباريات نصف النهائي، في حين يتحدد المنتخب الذي يستقبل ضيفه في النهائي عبر القرعة.

متى تجرى قرعة الملحق الأوروبي؟

ستجرى قرعة مباريات الملحق الأوروبي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في زيورخ بسويسرا.

متى تقام مباريات الملحق الأوروبي؟

يقام الدور نصف النهائي يومي 24 و25 مارس/آذار من العام المقبل، على أن تحدد مواجهات النهائي المنتخبات المتأهلة للمونديال بين 28 و29 مارس/آذار المقبل أيضا.

ما المنتخبات المعنية بالملحق الأوروبي؟

منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات: إيطاليا، البرتغال، السويد، أسكتلندا، روسيا، بولندا، مقدونيا الشمالية، أوكرانيا، ويلز، تركيا

أفضل منتخبين من مسابقة دوري أمم أوروبا: النمسا وجمهورية التشيك.