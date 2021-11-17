مع ختام الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تتجه الأنظار إلى الدور الحاسم الذي سيشهد مشاركة 10 منتخبات ستتنافس للظفر بخمس بطاقات مؤهلة للمونديال.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الحاسم أمس الثلاثاء بعد تأهل الجزائر وتونس والكاميرون ونيجيريا، لتنضم إلى منتخبات مصر والمغرب والسنغال ومالي والكونغو الديمقراطية وغانا.

كيف سيتم تحديد المتأهلين؟

ستقام 5 مباريات بناء على قرعة بين المتأهلين، بنظام مباراة ذهاب وإياب، لتحديد المنتخبات الخمس المتأهلة.

متى ستقام قرعة الدور الحاسم؟

ذكرت تقارير إعلامية أن قرعة الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية ستجرى على هامش نهائي كأس العرب في قطر يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كيف ستجرى القرعة؟

سيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى قمسين، بناء على ترتيب كل منتخب في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

ويضم القسم الأول المنتخبات الأعلى تصنيفا، وسيتاح لها استقبال مباراة الإياب من الدور الحاسم على ملعبها.

ما تصنيف المنتخبات المتأهلة؟

وفقا للتصنيف الحالي للفيفا، توجد منتخبات الجزائر وتنوس والمغرب والسنغال ونيجيريا في القسم الأول، في حين يوجد المنتخب المصري في القسم الثاني إلى جانب غانا ومالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون.

وسيكون المنتخب المصري أمام احتمال مواجهة الجزائر أو تونس أو المغرب، وستكون المواجهة العربية الوحيدة في الدور الحاسم.

متى ستقام مباريات الدور الحاسم؟

ذكرت تقارير صحفية أن الدور الحسام للتصفيات الأفريقية سيقام خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس/آذار من العام المقبل.