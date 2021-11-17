الرئيس البرازيلي يزور ملعب نهائي مونديال قطر 2022

زار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ملعب "لوسيل" أحد ملاعب مونديال قطر 2022، الذي يقام في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وعلى أرض ملعب لوسيل، التقى الرئيسُ البرازيلي رئيسَ الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قبل أن يقضي بعض الوقت في لعب كرة القدم، ثم التقط بعض الصور التذكارية مع عدد من العمال الموجودين في الملعب المونديالي.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "لوسيل" -تتسع مدرجاته لـ80 ألف متفرج- نهائي المونديال القطري.

يذكر أن المنتخب البرازيلي كان أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم من قارة أميركا الجنوبية، بعد تصدره تصفيات القارة من دون أي خسارة.