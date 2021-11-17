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ألفيش واستقبال حار من جماهير برشلونة.. فيديو للبرازيلي المخضرم حافي القدمين في الكامب نو

FC Barcelona unveil Dani Alves
ألفيش ظهر حافي القدمين مع رئيس النادي خوان لابورتا قبل التحدث إلى آلاف المشجعين (رويترز)
17/11/2021

تلقى البرازيلي داني ألفيش استقبالا حافلا من جماهير برشلونة للمرة الثانية في مسيرته وقد ظهر في كامب نو حافي القدمين، اليوم الأربعاء.

ووقّع الظهير الأيمن البالغ 38 عاما، الذي ارتدى بدلة كاملة خلال تقديمه، عقدا حتى نهاية الموسم الجاري وظهر في كامب نو مع رئيس النادي خوان لابورتا قبل التحدث إلى آلاف المشجعين.

وقال ألفيش "أتمتع بوسامة أكثر مما كنت عليه عندما غادرت. مرة أخرى أنا هنا. إذا كنتم تتذكرون آخر مرة أمسك بهذا الميكرفون، فهذا يعني أنني لا أدري متى سينتهي حلمي. لكنني هنا مرة أخرى، وما زلت أحلم. تجعلوني أشعر بأنني مميز، كواحد منكم. هذا شيء لن يتغير أبدا. يحيا فريق برشلونة وتحيا كتالونيا".

ولعب ألفيش لبرشلونة بين عامي 2008 و2016 وفاز بلقب الدوري 6 مرات وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات ومثلها لكأس العالم للأندية ضمن إنجازات أخرى.

وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 8 في فترته الثانية مع النادي الكتالوني، وقال إنه أراد تكريم اثنين من أساطير النادي ارتدوا الرقم نفسه.

وأوضح أنه "يجب على الجميع تكريم العظماء حينما يكونون على قيد الحياة، لذلك سأرتدي القميص رقم 8 لإظهار تقديري لأندريس إنيستا وخريستو ستويشكوف".

ويملك ألفيش، الذي اجتاز الفحص الطبي هذا الأسبوع، خيارا لتمديد عقده لموسم آخر. ولا يمكنه اللعب حتى يناير/كانون الثاني المقبل لكنه بدأ التدريبات مع زملائه.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة.

 

 

المصدر : وكالات

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