نجوم يغيبون عن مونديال قطر 2022 وآخرون مهددون

يبدو أن جماهير مونديال قطر ستفتقد عددا كبيرا من النجوم الذين لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة العالمية التي تقام العام المقبل، في حين تأمل هذه الجماهير ألا تخسر مشاهدة مزيد من النجوم، مثل كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ولاعبي منتخب إيطاليا.

وما زال الأمل موجودا لدى منتخبات البرتغال وبولندا وإيطاليا -التي ستلعب في الملحق الأوروبي- للعبور إلى المونديال القطري في حين أن هناك منتخبات خرجت من السباق واصطحبت معها نجومها، وسينضم مزيد من النجوم في مارس/آذار المقبل في المراحل النهائية والحاسمة من التصفيات المونديالية.

ومن أبرز هؤلاء وأغلاهم قيمة سوقية على الإطلاق:

النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): 150 مليون يورو.

الحارس السلوفيني إيان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 80 مليون يورو.

السلوفاكي ميلان شكرينيار (إنتر ميلان): 60 مليون يورو.

العاجي فرانك كيسيه (ميلان): 55 مليون يورو.

العاجي ويلفريد زاها (كريستال بالاس): 45 مليون يورو.

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن): 40 مليون يورو.

النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال): 40 مليون يورو.

العاجي نيكولاس بيبي (أرسنال): 35 مليون يورو.

الغيني نابي كيتا (ليفربول): 32 مليون يورو.

العاجي سيباستيان هالير (أياكس): 27 مليون يورو.

وفضلا عن رونالدو وليفاندوفسكي هناك نجوم مهددون بالغياب عن مونديال قطر: