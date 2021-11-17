مع ختام الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تتجه الأنظار إلى الدور الحاسم الذي سيشهد مشاركة 10 منتخبات ستتنافس للظفر بخمس بطاقات مؤهلة للمونديال.
نجوم يغيبون عن مونديال قطر 2022 وآخرون مهددون
17/11/2021
يبدو أن جماهير مونديال قطر ستفتقد عددا كبيرا من النجوم الذين لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة العالمية التي تقام العام المقبل، في حين تأمل هذه الجماهير ألا تخسر مشاهدة مزيد من النجوم، مثل كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ولاعبي منتخب إيطاليا.
وما زال الأمل موجودا لدى منتخبات البرتغال وبولندا وإيطاليا -التي ستلعب في الملحق الأوروبي- للعبور إلى المونديال القطري في حين أن هناك منتخبات خرجت من السباق واصطحبت معها نجومها، وسينضم مزيد من النجوم في مارس/آذار المقبل في المراحل النهائية والحاسمة من التصفيات المونديالية.
ومن أبرز هؤلاء وأغلاهم قيمة سوقية على الإطلاق:
- النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): 150 مليون يورو.
- الحارس السلوفيني إيان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 80 مليون يورو.
- السلوفاكي ميلان شكرينيار (إنتر ميلان): 60 مليون يورو.
- العاجي فرانك كيسيه (ميلان): 55 مليون يورو.
- العاجي ويلفريد زاها (كريستال بالاس): 45 مليون يورو.
- البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن): 40 مليون يورو.
- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال): 40 مليون يورو.
- العاجي نيكولاس بيبي (أرسنال): 35 مليون يورو.
- الغيني نابي كيتا (ليفربول): 32 مليون يورو.
- العاجي سيباستيان هالير (أياكس): 27 مليون يورو.
وفضلا عن رونالدو وليفاندوفسكي هناك نجوم مهددون بالغياب عن مونديال قطر:
- المصري محمد صلاح (ليفربول): تأهل منتخب بلاده إلى المرحلة النهائية من التصفيات المونديالية.
- السنغالي ساديو ماني (ليفربول): تأهل منتخب بلاده إلى المرحلة النهائية من التصفيات المونديالية.
- الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد): تأهل منتخب بلاده إلى الملحق الأوروبي.
- النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد): احتل منتخب بلاده المركز الرابع في مجموعته ومع ذلك تأهل إلى الملحق الأوروبي.
- الأورغواياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد): تلقت آمال منتخب بلاده ضربة قاصمة ويحتل المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية.
- الإيطالي جورجينيو (تشلسي): بطل "يورو 2020" أخفق في التأهل المباشر للمونديال القطري تاركا البطاقة المؤهلة مباشرة لمنتخب سويسرا.
- التشيلي ألكسيس سانشيز (إنتر ميلان): حال منتخب التشيلي لا يختلف عن منتخب "السيلستي"، إذ يحتل المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): كان يأمل اللاعب البالغ من العمر 40 عاما أن يتأهل منتخب بلاده مباشرة إلى المونديال القطري ولا يدخل في متاهات الملحق الأوروبي الذي اكتوى به سابقا، ولكن على "إبرا" وزملائه خوض هذا المعترك إذا كان ينوي إنهاء مسيرته الكروية الدولية بمشاركة عالمية.
المصدر : مواقع إلكترونية