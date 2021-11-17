أبرز الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم

طويت فجر اليوم الأربعاء -بتوقيت مكة المكرمة- الصفحة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتبقى المراحل النهائية من هذه التصفيات لمعرفة كل المنتخبات المتأهلة للمونديال القطري.

وإلى جانب منتخب قطر الدولة المستضيفة لهذه الحدث العالمي، تأهل 12 منتخبا (ألمانيا والدانمارك والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وسويسرا وإنجلترا وهولندا والأرجنتين).

وحققت المنتخبات المتأهلة نتائج عريضة أمام منافسيها، وزاد هدافو هذه المنتخبات غلتهم من الأهداف وباتوا يقتربون من الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم.