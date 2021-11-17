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كرة قدم

أبرز الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Portugal v Republic of Ireland
سيلفا (رقم 9) يمتلك 19 هدفا ويبتعد بفارق 96 هدفا عن كريستيانو رونالدو (115 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "برازيل أوروبا" (رويترز)
17/11/2021

طويت فجر اليوم الأربعاء -بتوقيت مكة المكرمة- الصفحة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتبقى المراحل النهائية من هذه التصفيات لمعرفة كل المنتخبات المتأهلة للمونديال القطري.

وإلى جانب منتخب قطر الدولة المستضيفة لهذه الحدث العالمي، تأهل 12 منتخبا (ألمانيا والدانمارك والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وسويسرا وإنجلترا وهولندا والأرجنتين).

وحققت المنتخبات المتأهلة نتائج عريضة أمام منافسيها، وزاد هدافو هذه المنتخبات غلتهم من الأهداف وباتوا يقتربون من الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم.

  • الإنجليزي هاري كين وصل إلى 48 هدفا، ويبتعد بفارق 5 أهداف فقط عن واين روني (53 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة".
  • الفرنسي أوليفيه جيرو لديه 46 هدفا، ويبتعد بفارق 5 أهداف فقط عن تيري هنري (51 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "الديوك".
  • الألماني توماس مولر لديه 42 هدفا، ويبتعد بفارق 29 هدفا عن ميروسلاف كلوزه (71 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "الماكينات".
  • البرازيلي نيمار وصل إلى الهدف رقم 70، ويبتعد بفارق 7 أهداف عن الجوهرة البرازيلية بيليه (77 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "السامبا".
  • الهولندي ممفيس ديباي يمتلك 38 هدفا، ويبتعد بفارق 12 هدفا عن روبن فان بيرسي (50 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "طواحين الهواء".
  • الإيطالي شيرو إيموبيلي يمتلك 15 هدفا، ويبتعد بفارق 20 هدفا عن لويجي ريفي (35 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "الآتزوري".
  • الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يمتلك 41 هدفا، ويبتعد بفارق 39 هدفا عن ليونيل ميسي (80 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "لاروخا".
  • البرتغالي أندريه سيلفا يمتلك 19 هدفا، ويبتعد بفارق 96 هدفا عن كريستيانو رونالدو (115 هدفا) الهداف التاريخي لمنتخب "برازيل أوروبا".
المصدر : مواقع إلكترونية

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