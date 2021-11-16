تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 21، وتعادل منتخب بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوغو في الدقيقة 37.

وأعاد سفيان فيغولي التقدم للمنتخب الجزائري بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 68، إلا أن إيوسوفو دايو سجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن بوركينافاسو.

وواصل المنتخب الجزائري مشواره المميز بتجنب الخسارة في 33 مباراة على التوالي، ليتقدم خطوة نحو الرقم القياسي العالمي المسجل باسم منتخب إيطاليا بـ37 مباراة.

وأصبح المنتخب الجزائري ثامن منتخب يضمن تأهله إلى الدور الحاسم، بعد مصر والمغرب والسنغال وجمهورية الكونغو وغانا ومالي ونيجيريا.

وتقام مباريات الدور الحاسم في شهر مارس/آذار المقبل لتحديد المنتخبات الخمسة التي ستمثل قارة أفريقيا في مونديال قطر.