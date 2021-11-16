مدرب منتخب إيطاليا: سنتأهل لمونديال قطر 2022 ونفوز باللقب

أبدى مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني تفاؤله إزاء فرص فريقه في اللعب بكأس العالم لكرة القدم 2022 رغم فشل بطل أوروبا في التأهل المباشر أمس الاثنين.

وبعد 4 أشهر من التتويج في بطولة أوروبا (يورو 2020) كان تعادل "الآتزوري" من دون أهداف في أيرلندا الشمالية يعني تصدر سويسرا للمجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية بعد تغلبها برباعية نظيفة على بلغاريا في لوتسيرن، ليتجه فريق مانشيني إلى الملحق الأوروبي.

وهذه ثاني تصفيات لكأس العالم على التوالي تكتفي فيها إيطاليا بالتأهل إلى الملحق، حيث ستصعد 3 فرق فقط من 12 هذه المرة إلى المونديال القطري.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958 قبل 4 سنوات بعد خسارته أمام السويد في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والعودة في ملحق التصفيات.

وأبلغ مانشيني محطة "راي سبورت" التلفزيونية أنه "واثق جدا من التصفيات، ربما سنفوز حتى بكأس العالم.. لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك الآن، لدينا هذه المباريات في مارس (آذار) وسنحاول بذل قصارى جهدنا".

وأضاف "إنه أمر مؤسف، لأنه كان يجب علينا حسم المجموعة قبل وقت طويل من وصولنا إلى هذه النقطة، نحتاج فقط إلى إعادة اكتشاف ما كنا عليه حتى اليوم".

وكان فوز سويسرا بفارق 4 أهداف يعني أن المنتخب الإيطالي كان يتعين عليه الانتصار بفارق 3 أهداف في بلفاست، لكن فريق مانشيني المبتلى بالإصابات لم يقدم الكثير في الهجوم طوال المباراة، وأتيحت لأيرلندا الشمالية الفرص الأخطر لانتزاع الفوز.

وقال دومينيكو بيراردي لاعب إيطاليا "كنا نعلم أن اللعب هنا صعب، قدمنا كل ما لدينا لكننا لم ننجح في التسجيل.. وضعوا كل مدافعيهم خلف الكرة وكان من الصعب اختراقهم".

وتابع "من المؤسف أننا لم نحسم المجموعة مبكرا، علينا الاستعداد لمباريات مارس (آذار) وحجز مكاننا في كأس العالم".