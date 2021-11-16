تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

مدرب منتخب إيطاليا: سنتأهل لمونديال قطر 2022 ونفوز باللقب

World Cup - UEFA Qualifiers - Group C - Northern Ireland v Italy
مانشيني (يسار): أمر مؤسف لأنه كان يجب علينا حسم المجموعة قبل وقت طويل من وصولنا إلى هذه النقطة (رويترز)
16/11/2021

أبدى مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني تفاؤله إزاء فرص فريقه في اللعب بكأس العالم لكرة القدم 2022 رغم فشل بطل أوروبا في التأهل المباشر أمس الاثنين.

وبعد 4 أشهر من التتويج في بطولة أوروبا (يورو 2020) كان تعادل "الآتزوري" من دون أهداف في أيرلندا الشمالية يعني تصدر سويسرا للمجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية بعد تغلبها برباعية نظيفة على بلغاريا في لوتسيرن، ليتجه فريق مانشيني إلى الملحق الأوروبي.

وهذه ثاني تصفيات لكأس العالم على التوالي تكتفي فيها إيطاليا بالتأهل إلى الملحق، حيث ستصعد 3 فرق فقط من 12 هذه المرة إلى المونديال القطري.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958 قبل 4 سنوات بعد خسارته أمام السويد في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والعودة في ملحق التصفيات.

وأبلغ مانشيني محطة "راي سبورت" التلفزيونية أنه "واثق جدا من التصفيات، ربما سنفوز حتى بكأس العالم.. لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك الآن، لدينا هذه المباريات في مارس (آذار) وسنحاول بذل قصارى جهدنا".

وأضاف "إنه أمر مؤسف، لأنه كان يجب علينا حسم المجموعة قبل وقت طويل من وصولنا إلى هذه النقطة، نحتاج فقط إلى إعادة اكتشاف ما كنا عليه حتى اليوم".

وكان فوز سويسرا بفارق 4 أهداف يعني أن المنتخب الإيطالي كان يتعين عليه الانتصار بفارق 3 أهداف في بلفاست، لكن فريق مانشيني المبتلى بالإصابات لم يقدم الكثير في الهجوم طوال المباراة، وأتيحت لأيرلندا الشمالية الفرص الأخطر لانتزاع الفوز.

وقال دومينيكو بيراردي لاعب إيطاليا "كنا نعلم أن اللعب هنا صعب، قدمنا كل ما لدينا لكننا لم ننجح في التسجيل.. وضعوا كل مدافعيهم خلف الكرة وكان من الصعب اختراقهم".

وتابع "من المؤسف أننا لم نحسم المجموعة مبكرا، علينا الاستعداد لمباريات مارس (آذار) وحجز مكاننا في كأس العالم".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - San Marino v England

تأهل إنجلترا وسويسرا إلى كأس العالم في قطر وسقوط إيطاليا بطلة أوروبا لتلحق بالبرتغال

شهدت تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ليلة حاسمة، أسفرت عن تأهل إنجلترا وسويسرا للمونديال، في حين فشلت إيطاليا المتوجة ببطولة أوروبا الأخيرة لتلحق بالبرتغال إلى الملحق الأوروبي.

Published On 15/11/2021
EURO 2020: Italy vs Switzerland

من "نهاية العالم" إلى فريق شجاع.. منتخب إيطاليا ينهض من بين رماد فشل بلوغ مونديال روسيا

وصف روبرتو مانشيني توليه تدريب إيطاليا بأنه بدا مثل “نهاية العالم”، لكن الآن أصبح فريقه شجاعا في عالم جديد بعد الفوز الرائع أمس بثلاثية نظيفة على سويسرا والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بيورو 2020.

Published On 17/6/2021
Funeral for former Italy player Paolo Rossi

بالفيديو- حمل جثمانه لاعبو منتخب إيطاليا المتوج بمونديال 1982.. الآلاف يشاركون في جنازة باولو روسي

شارك آلاف المشيعين في جنازة نجم كرة القدم الإيطالي السابق باولو روسي في مدينة فيتشنزا اليوم السبت، في حين حمل جثمان المهاجم الراحل زملاؤه في منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982.

Published On 12/12/2020
صورة من تدريبات المنتخب الإيطالي (انستغرام)

أوقفوا العد.. الغيابات في منتخب إيطاليا لا تحصى

 قال ألبريكو إيفاني مدرب إيطاليا المساعد إنه لم يعد يستطيع أن يحصي عدد الغيابات في فريقه قبل مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة في ظل معاناتهم من عدوى كوفيد-19 والإصابات والإرهاق.

Published On 15/11/2020
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة