تصفيات مونديال قطر 2022.. السعودية تقترب من التأهل وفوز أول للإمارات وخسارة العراق وسوريا وعُمان

شهدت مباريات اليوم الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 فوزا جديدا للمنتخب السعودي الذي اقترب من حسم التأهل مستفيدا من تعثر ملاحقه المباشر منتخب أستراليا، وحققت الإمارات أول انتصار في التصفيات، في حين خسر العراق 3-صفر أمام كوريا الجنوبية، كما خسرت كل من سوريا وعمان أمام إيران واليابان على التوالي.

وفي المجموعة الأولى، عزز المنتخب الإيراني صدارته عقب فوزه على سوريا 3-صفر، في حين تجاوزت كوريا الجنوبية منتخب العراق بثلاثية نظيفة في مباراة جرت في الدوحة.

ورفعت إيران رصيدها في الصدارة إلى 16 نقطة متقدمة بنقطتين على حساب كوريا الجنوبية.

وأحرز علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية ليقود الإمارات إلى الفوز 1-صفر على لبنان وإنعاش آمالها في التأهل، وهذا هو الفوز الأول للإمارات في 6 مباريات.

الأبيض يفوز..

نهاية المباراة بفوز منتخب الإمارات على منتخب لبنان 1-0 بهدف سجله علي مبخوت من ركلة جزاء#لبنان_الإمارات #أبوظبي_الرياضية – Asia 1 pic.twitter.com/aTCSbW98Yl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2021

وتقدمت الإمارات، بقيادة المدرب صاحب الخبرة بيرت فان مارفيك، إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب لبنان الرابع في الترتيب، في حين توقف رصيد العراق الذي لم يحقق أي انتصار في 6 مباريات عند 4 نقاط بالمركز الخامس.

وفي المجموعة الثانية، اقتربت السعودية من التأهل لكأس العالم بعد الفوز 1-صفر على فيتنام بفضل ضربة رأس صالح الشهري في هانوي، لتحافظ على مسيرتها الخالية من الهزائم بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وعززت السعودية صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اليابان التي فازت على عُمان 1-صفر، وتحتل أستراليا، التي تعادلت مع الصين 1-1، المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.