سجل هاري كين 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود منتخب إنجلترا لاكتساح مضيفه سان مارينو 10-0 والتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وفي باقي مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، فاز منتخب المجر على مضيفه البولندي 2-1، وفازت ألبانيا على ضيفتها أندورا 1-0 يوم الاثنين.

وكانت إنجلترا بحاجة لنقطة واحدة أمام المنتخب المصنف 210 عالميا والأقل تصنيفا في العالم لتتصدر المجموعة التاسعة، لذلك كان السؤال يتركز على عدد الأهداف التي سيسجلها الفريق الزائر للاحتفال بهذه المناسبة.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة، ويحل منتخب بولندا ثانيا برصيد 20 نقطة لتصعد إلى الملحق الفاصل.

وحلت ألبانيا في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ثم المجر في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فأندورا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وبقيت سان مارينو في المركز الأخير من دون رصيد.

تأهل سويسرا لكأس العالم وسقوط إيطاليا

كما تأهل المنتخب السويسري لمونديال 2022 عقب اكتساحه ضيفه البلغاري 4-0 بالجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة للبطولة.

ونجح المنتخب السويسري في ضمان تأهله، مستغلا تعثر المنتخب الإيطالي ووقوعه في فخ التعادل مع منتخب أيرلندا الشمالية في المجموعة ذاتها.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقة بفارق نقطتين عن المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني، والذي سيضطر إلى خوض منافسات الملحق المؤهل للبطولة مع أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات بالتصفيات.

وانتظر المنتخب السويسري حتى الدقيقة 48 ليسجل له نوا أوكافور هدف التقدم، قبل أن يضيف روبن فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 72 سجل سيدريك إيتن الهدف الثالث للمنتخب السويسري، في حين نجح ريمو فريلير في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

من جانبه سقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، في حين يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 9 نقاط.