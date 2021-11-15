الاتحاد الآسيوي يرد على شكوى الأردن ويكشف عن جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات

ردّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الأردني مشككا في جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

وكان طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بفتح تحقيق لحسم جنس حارسة المرمى سواء أكانت ذكرا أم أنثى.

ورد الاتحاد الآسيوي على الشكوى الأردنية بسرعة مؤكدا أن التحقيق أثبت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بالتعادل 0-0، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي تألقت فيها حارسة المرمى الإيرانية وقادت فريقها إلى التأهل للبطولة القارية.

تاريخ إيران مع التشكيك في جنس اللاعبات

وقبل 6 أعوام، تناقلت وسائل إعلام إيرانية أسماء 8 لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات في الأعوام الماضية.

وبعد 8 سنوات من الجدل ورفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقارير تحدثت عن وجود 4 ذكور في المنتخب الوطني للسيدات، قال مصدر مقرب من اتحاد كرة القدم إن 8 لاعبين وليس 4 مثلوا منتخب إيران للسيدات.

يذكر أن الحديث عن وجود لاعبين ذكور في المنتخب الإيراني للنساء يرجع إلى عام 2008، عندما تحدث محمد مرتضى نجاد رئيس أحد أندية كرة القدم الإيرانية عن وجود رجال في المنتخب، لكن الاتحاد الإيراني وصف تلك الأحاديث حينئذ "بالكاذبة".

ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية في 2014 تقريرًا بعد اكتشاف 4 رجال في المنتخب النسائي، ليعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم طرد هؤلاء اللاعبين في فضيحة تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية.