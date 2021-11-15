ناد صيني جديد يوقف نشاطه والعاملون يعرضون مبادرة حتى لا يغلق أبوابه

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن العاملين في نادي هيبي عرضوا العمل مجانا لمساعدة النادي المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم على الخروج من أزمته المالية، وذلك نقلا عن خطاب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وبات هيبي قريبا من أن يصبح النادي الثاني في بلاده من الدوري الممتاز الذي يغلق أبوابه هذا العام بعدما أعلن إيقاف نشاطه الشهر الماضي.

وأصدر هيبي بيانا قال فيه إن نشاطه لن يستمر حتى يجد مستثمرا جديدا.

وكان جيانغسو، بطل الصين العام الماضي، أوقف نشاطه في مارس/آذار بعدما أعلنت مؤسسة سونينغ المالكة للنادي وقف تمويلها له.

وكان هيبي من أكثر أندية الصين إنفاقا في السنوات الماضية، وضمّ لاعبين مثل الثنائي الأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي وخافيير ماسكيرانو، كما تولى مانويل بليغريني -مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق- المسؤولية خلال الفترة 2016-2018.

ورغم الإنفاق الضخم، فإن هيبي حقق نجاحا محدودا داخل الملعب، وكانت أفضل نتيجة له عندما احتل المركز الرابع في 2017.

ووقع على الخطاب 60 عاملا في هيبي، وقال الموظفون إنهم على استعداد للعمل من دون أجر حتى تستكمل عملية الهيكلة في النادي.

ونقلت شينخوا عن العاملين قولهم في الخطاب "منذ 2020 يمر نادي هيبي بظروف لا سابق لها، النادي لا يستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء ومصاريف سفر اللاعبين لخوض المباريات".

وأضافوا "من أجل بقاء النادي في دوري الأضواء نعرض جميعا العمل من دون أجر اعتبارا من اليوم حتى استكمال خطة إعادة الهيكلة وانتهاء الأزمة".