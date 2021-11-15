وصلت مسيرة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الدولية إلى الحضيض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مواجهة فاصلة أمام أسكتلندا قادت المنافس إلى التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وبعد عام واحد أدى اللاعب ذاته دور البطولة في ملحمة تأهل بلاده لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن أحرز هدفا قاتلا في الدقيقة 90؛ لتقلب صربيا تأخرها إلى فوز 2-1 على البرتغال في ختام مباريات المجموعة الأولى المثيرة أمس الأحد.

احتفالات النجاح في تصفيات كأس العالم

وأطلق مهاجم فولهام (27 عاما) -الذي عانى أيضا من تراجع مستواه مع ناديه هذا العام- العنان لاحتفالات عارمة في بلغراد بعدما امتلأت شوارع العاصمة الصربية بالمحتفلين حتى الساعات الأولى من الصباح.

ولم يكن كثير من الخبراء والمحللين يتوقعون هذا السيناريو والمشاهد الاحتفالية في صربيا بعد إخفاقها في التأهل عبر التصفيات لبطولة أوروبا، بعد أن صعدت للمواجهة الفاصلة فقط عبر دوري الأمم الأوروبية.

لكن ميتروفيتش -الذي أصبح كذلك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 44 هدفا من 69 مباراة دولية- قاد انتفاضة صربيا وسجل 8 أهداف في 8 مباريات في التصفيات، وحل بديلا بين الشوطين أمام البرتغال ليحقق الفوز.

وقال ميتروفيتش -وهو يكاد يطير من السعادة لوسائل إعلام صربية بعد أن أسكت الجماهير المتحمسة في لشبونة- "نجحت في تعويض خيبة الأمل أمام أسكتلندا. عندما تعمل وتجتهد يصبح الأمر مجرد وقت قبل أن تحقق مبتغاك. نعيش أجواء رائعة بالمنتخب ربما الأفضل التي أتذكرها منذ فترة طويلة. الكلمات تعجز عن وصف مشاعري".

وأضاف "قال لنا المدرب دراجان ستويكوفيتش إن بوسعنا تحقيق المعجزات. عندما دخل غرفة الملابس عقب المباراة قال لنا أديتم عملا لا يصدق يا رفاق".

ستويكوفيتش يقود حلم صربيا

وكان المدرب ستويكوفيتش واحدا من أمهر لاعبي خط الوسط الهجومي في جيله، وبلغ دور الثمانية لكأس العالم 1990 مع يوغوسلافيا السابقة، ونجح في إنعاش حظوظ صربيا بعد أن تولى المسؤولية في مارس/آذار الماضي.

وفرض ستويكوفيتش فلسفته الخاصة القائمة على الاحتفاظ بالكرة ونقل الضغط لملعب الخصم بدل الركون للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة وتسجيل هدف على عكس سير اللعب.

ونجح أسلوبه في تصفيات كأس العالم، حيث حقق منتخب صربيا 6 انتصارات وتعادلين، وهيمن على المواجهة أمام البرتغال بطلة أوروبا 2016 من خلال اللعب من لمسة واحدة بعد أن تأخر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية.

وقال ستويكوفيتش بعد أن احتفلت صربيا بأول انتصار على منافس بارز منذ الفوز 1-صفر على ألمانيا في كأس العالم 2010 قبل خروجها من دور المجموعات "نملك القدرة على تكرار هذه الانتصارات الكبيرة".

وأضاف "أقول دائما إن المنافسين لا يملكون أجنحة يطيرون بها فهم بشر مثلنا. الملعب يكون عادلا دائما. كنا نعرف أن المباراة في لشبونة ستكون مثل نهائي الكأس ونجحنا في الخروج منتصرين".

وأنهت صربيا المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات متفوقة بـ3 نقاط على البرتغال التي كانت تحتاج للتعادل فقط لحجز بطاقة التأهل المباشر للنهائيات، لكنها ستضطر الآن لخوض الملحق في مارس/آذار المقبل.