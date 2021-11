قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن نسخة كأس العالم بقطر العام المقبل ستكون الأفضل على الإطلاق، ووصف مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال بـ"المعركة الكبرى".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جمال بلماضي، قبل مباراة منتخب بلاده ضد بوركينا فاسو غدا الثلاثاء، ذكر خلاله أن مونديال قطر "سيكون الأحسن على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".

وأشار المدرب الجزائري إلى أنه عاش في قطر ويعرف ما لديهم من إمكانيات على مستوى عالٍ جدا، وشاهد الامتياز في التنظيم، موضحا ذلك بقوله: "أعرف إمكانياتهم (القطريين) في تنظيم منافسات رياضية ذات مستوى عال".

وتابع، "شاهدت (في قطر) الامتياز في التنظيم، وخلال كأس العرب ستكون لدينا فكرة أحسن".

وأضاف "كان لي الحظ للعب مقابلة قبل أيام في ملعب سيحتضن مباريات كأس العالم رفقة أمين عام الفيفا (جياني إنفانتينو) واللاعب الدولي البرازيلي السابق كافو وآخرين. صدقوني الأمر كان خارقا للعادة".

وأشاد بلماضي بالمنشآت الرياضية التي ستستضيف المونديال، بقوله: "الملاعب رائعة والمنشآت ونوعية الاستقبال ونوعية الحياة ودرجات الحرارة ملائمة جدا، وأنا أتحدث بموضوعية".

Looking forward to the FIFA World Cup™️ 🥳

Here are the 8️⃣ amazing stadiums that will host #Qatar2022 🏟️ #SeeYouInQatar pic.twitter.com/RTgiurlH9D

— Road to 2022 (@roadto2022en) November 11, 2021