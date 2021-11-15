أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده لم يفقد أمل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، رغم الخسارة غير المتوقعة أمس الأحد أمام صربيا بنتيجة 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وشارك رونالدو إحساسه بعد الخسارة مع الجماهير البرتغالية -عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- قائلا: "أظهرت لنا كرة القدم مرارًا وتكرارًا أنه في بعض الأحيان تكون المسارات الأكثر إثارة هي التي تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة".

رونالدو واثق من اجتياز تصفيات كأس العالم

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: "كانت نتيجة الأمس صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا، وهدف المشاركة في كأس العالم 2022 لا يزال حيا إلى حد كبير، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك. لا أعذار. البرتغال متوجهة إلى قطر".

يذكر أن المنتخب الصربي ضمن الصعود المباشر إلى نهائيات كأس العالم في قطر، بفوزه 2-1 على البرتغال، وتصدره المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، الذي سيضطر إلى خوض الملحق الأوروبي.

وتفاعل ناشطون مع رونالدو ورسالته الإيجابية إلى الجماهير، حيث عبر عدد منهم عن ثقتهم بما يمكنه أن يفعله البرتغالي من أجل التأهل إلى كأس العالم، في حين تمنى آخرون رؤية رونالدو في المونديال -الذي غالبا- سيكون الأخير له وللنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصد منشور رونالدو على موقع "إنستغرام" (Instagram) أكثر من 1.5 مليون إعجاب في أقل من ساعة بعد نشره، في حين تفاعل معه أكثر من ربع مليون شخص من متابعي حسابه على موقع "فيسبوك" (Facebook).