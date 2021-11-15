قدم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم احتجاجا إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للنظر في "قرارات مثيرة للجدل" متعلقة بخسارته أمام غانا 1-0، التي تسببت في إنهاء مساعيه للتأهل إلى مونديال قطر، مطالبا بإعادة المباراة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا (بافانا بافانا) بحاجة إلى نقطة واحدة من المباراة التي جرت في كيب كوست من أجل التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، لكنه سقط أمام غانا بهدف سجله أندريه أيو من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

ركلة جزاء لغانا ضد جنوب افريقيا بنظام الاحتواء

ركلة جزاء على طريقة ركلات جزاء الزمالك في الدوري المصري 👇👇

pic.twitter.com/PYQUXwIckh — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) November 14, 2021

تأهل غانا على حساب جنوب أفريقيا

وتأهل منتخب غانا إلى المرحلة النهائية من التصفيات متفوقا بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا في المجموعة السابعة بعد تساويهما في مجموع النقاط.

لكن الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم تيبوجو موتلانثي يشعر بأن مجموعة قرارات، من بينها ضربة الجزاء، جاءت ضد فريقه.

وكتب موتلانثي عبر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الحكام حسموا المباراة، وهو ما لم يكن من المفترض حدوثه".

وأضاف "سنرسل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفيفا أولا للتحقيق في كيفية إدارة المباراة، وثانيا سنطعن في بعض هذه القرارات".

وختم بالقول "أبلغنا مراقب المباراة بالفعل بأننا سنتقدم بشكوى رسمية".

واحتسب الحكم ماغيتي نداي ضربة جزاء لمصلحة دانييل أمارتي نتيجة احتكاك عادي لا يرقى للمخالفة من جانب روشين دي روك.

ورغم وقوف الحكم على بعد قريب وامتلاكه زاوية رؤية جيدة، فإنه أصرّ على احتساب ركلة جزاء وسط اعتراض اللاعبين، مع وضوح السقوط التمثيلي لمهاجم غانا الذي كان يستحق الإنذار وضربة حرة غير مباشرة ضده لمحاولة خداعه الحكم، أو الإشارة باستمرار اللعب على أقل تقدير.

تاريخ جنوب أفريقيا مع التحكيم

ومع الفارق، كانت جنوب أفريقيا سببا مباشرا في إنهاء مسيرة الحكم الدولي الغاني جوزيف لامبتي، بعدما أوقفه الفيفا مدى الحياة لثبوت تورطه في فضيحة التلاعب بنتيجة مباراتها في تصفيات كأس العالم 2018 أمام السنغال في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

واحتسب لامبتي ركلة جزاء -وهمية- لجنوب أفريقيا على ملعبها في الدقيقة 43 من المباراة بحجة وجود لمسة يد على مدافع السنغال خاليدو كوليبالي، وذلك رغم إشارة الحكم المساعد إلى ركلة ركنية وعدم لمس الكرة يد كوليبالي أصلا.

وبفضل ركلة الجزاء فازت جنوب أفريقيا على السنغال 2-1، لكن الاتحاد السنغالي لم يستسلم وتقدم بشكوى إلى الفيفا ضد الحكم الغاني، وأرفقها بشريط المباراة الذي أثبت تورط الحكم في احتساب ضربة جزاء من وحي خياله متجاهلا قرار مساعده، وبعدما تأكد الفيفا من الخطأ الفاضح للحكم اتخذ قراره الصارم ضده.

لامبتي ويد إينرامو

ويحفل تاريخ لامبتي بالعديد من القرارات غير الصحيحة التي وصفت الجماهير بعضها بالأخطاء "الفاضحة"، ومن أبرزها احتسابه هدفا سجله مايكل إينرامو للترجي التونسي في مرمى الأهلي المصري، من لمسة يد واضحة جدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011.

وأدى هذا الخطأ إلى تأهل الترجي للمباراة النهائية وخروج الأهلي الذي اعترض على الهدف الواضح بطلانه من دون جدوى.

أخطاء التحكيم الأفريقي

ويعاني التحكيم الأفريقي أزمة ثقة لدى الفرق والمنتخبات بسبب تكرار الأخطاء الجسيمة التي أسهمت في تحويل مسار الألقاب إلى فرق دون أخرى كانت ستظفر باللقب في حال عدم وقوع بعض الحكام في أخطاء واضحة.

ورغم شطب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) السابق عشرات الحكام بسبب ثبوت تورطهم في فضائح رشى وفساد، فإن الأخطاء المثيرة للجدل والقلق ما زالت مستمرة بشكل صارخ.