كرواتيا تتأهل إلى مونديال قطر 2022 ومقدونيا الشمالية تشارك بالملحق الأوروبي وألمانيا تسحق أرمينيا

منحت النيران الصديقة منتخب كرواتيا بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بفوزه الثمين والصعب بهدف نظيف على نظيره الروسي اليوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز منتخب سلوفاكيا على مضيفه منتخب مالطة بسداسية نظيفة وسلوفينيا على قبرص 2-1.

وفي العاصمة الكرواتية زغرب، اصطدم الهجوم الكرواتي المكثف بالدفاع الروسي الصلد والمتكتل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة شبه المطلقة على مجريات اللعب من قبل المنتخب الكرواتي، الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة 67%.

وفي الشوط الثاني، ووسط الأمطار الغزيرة التي أغرقت الملعب، ظل التعادل السلبي قائما رغم التفوق الكرواتي الواضح حتى جاءت الدقيقة 81 لتحمل هدف التأهل عبر النيران الصديقة، وبذلك يحجز المنتخب الكرواتي وصيف حامل اللقب العالمي مقعده في النهائيات للمرة السادسة.

وجاء الهدف بتوقيع المدافع الروسي فيدور كودرياشوف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليكون الفوز الأول للمنتخب الكرواتي في تاريخ مبارياته الرسمية مع "الدب الروسي".

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة ليتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الروسي الذي يتبقى له أمل التأهل عبر الملحق الأوروبي.

وأصبح المنتخب الكرواتي خامس المتأهلين من القارة الأوروبية إلى مونديال 2022 في قطر حيث سبقته منتخبات ألمانيا والدانمارك وبلجيكا وفرنسا.

وحجز المنتخب الكرواتي المقعد السابع في مونديال 2022؛ حيث سبقه أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة من دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيفة وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أميركا الجنوبية.

ولم يغب المنتخب الكرواتي عن نهائيات كأس العالم منذ نسخة 1998، التي شهدت مشاركته الأولى على الإطلاق وفوزه بالمركز الثالث، إلا مرة واحدة وذلك في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.

وفي المجموعة العاشرة، سحق منتخب ألمانيا مضيفه منتخب أرمينيا 4-1.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كاي هافيرتز، وإلكاي غوندوغان هدفين وجوناس هوفمان. فيما سجل هدف المنتخب الأرميني هنريك مخيتريان.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأرميني عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وكان المنتخب الألماني ضمن تأهله لكأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل.

رفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة (رويترز)

وضمن منتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في الملحق الأوروبي بعدما حسم المركز الثاني عقب فوزه على منتخب أيسلندا 3-1.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب أيسلندا عند 9 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب رومانيا على مضيفه ليختنشتاين بهدفين نظيفين سجلهما دينيس مان ونيكيشور بانكو.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليختنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.