كافو: نيمار أفضل من ميسي ورونالدو

كثيرون يظنون أن النجم البرازيلي نيمار في مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن كافو القائد السابق لمنتخب البرازيل ذهب أكثر من ذلك معتبرا أن نيمار من الناحية الفنية أفضل من النجمين الأرجنتيني والبرتغالي ويحتاج فقط إلى تحمل مسؤولية وأن يكون قائدا مثلهما.

وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان بحثا عن أن يصبح النجم الأول في أحد الأندية، لكنه وجد -منذ ذلك الحين- الأضواء تسلط على كيليان مبابي وحتى ميسي نفسه تبعه إلى "حديقة الأمراء".

ونظرا لعدم تمكنه من تحقيق الإمكانات التي رأى الكثيرون أنها ستمهد له الفوز بالكرة الذهبية، يظل نيمار أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث.

وأوضح كافو -في حديث صحفي- أنه "يجب على المرء أن يكرس نفسه 100% لكرة القدم، فأنا لست أفضل من نيمار، لكني أفضل من آخرين يلعبون في مركز الظهير الأيمن لأنني كرست نفسي لذلك. يجب أن يصبح (نيمار) قائدا".

وارتدى كافو خلال مسيرته قمصان فرق كبيرة في مقدمتها روما وميلان، إضافة إلى الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده، ومع ذلك اعترف بأنه كان بإمكانه تكوين شراكة استثنائية مع مواطنه روبرتو كارلوس في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأضاف كافو "أتيحت لي الفرصة اللعب مع ريال مدريد عام 1992، عندما كنت ألعب مع ساو باولو وخضنا أول منافسة عالمية وقتها".