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كرة قدم

فرنسا وبلجيكا تتأهلان لمونديال قطر وهولندا تتعثر

World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Kazakhstan
مبابي (يمين) وبنزيمة سجلا 6 أهداف من أهداف منتخب فرنسا الثمانية في مرمى كزاخستان (رويترز)
13/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202101:13 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إلى مونديال قطر 2022 بعد فوز كاسح على منتخب كزاخستان بـ8 نظيفة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، والتي شهدت أيضا فوز فنلندا على منتخب البوسنة والهرسك 3-1.

وسجل ثمانية منتخب "الديوك" كيليان مبابي 4 أهداف (6 و12 و32 و87) وكريم بنزيمة (55 و59) وأدريان رابيو (75) وأنطوان غريزمان (84 من ركلة جزاء).

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، في حين توقف رصيد منتخب كزاخستان عند 3 نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على البوسنة والهرسك 3-1.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب البوسنة عند 7 نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Belgium v Estoniaبلجيكا تصدرت المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة (رويترز)

ومن المجموعة الخامسة، حجز منتخب بلجيكا مقعده في المونديال القطري، عقب فوزه على ضيفه إستونيا 3-1، والتي شهدت فوز ويلز على منتخب بيلاروسيا 5-1.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي ويانيك كاراسكو وثورغان هازارد، بينما سجل هدف المنتخب الإستوني إريك سورغا (70).

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، في حين توقف رصيد منتخب إستونيا عند 4 نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب ويلز على ضيفه منتخب بيلاروسيا 5-1.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب بيلاروسيا عند 3 نقاط في المركز الخامس الأخير.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group G - Montenegro v Netherlandsمنتخب الجبل الأسود قلب الطاولة على منتخب هولندا وفرض عليه التعادل (رويترز)

وفي المجموعة السابعة، تعادل منتخب هولندا مع منتخب "الجبل الأسود" 2-2، وشهدت المجموعة ذاتها، فوز تركيا على جبل طارق بسداسية نظيفة وتعادل النرويج مع لاتفيا سلبيا.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي ممفيس ديباي (25 من ركلة جزاء و54) بينما سجل هدفي منتخب "الجبل الأسود"، إيليا فوكوتيتش (82) ونيكولا فوينوفيتش (86).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب "الجبل الأسود" رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، أبقى المنتخب التركي على حظوظه قائمة في التأهل للمونديال، عقب فوزه على ضيفه منتخب جبل طارق بسداسية نظيفة، سجلها كريم أكتورك أوغلو (11) وهليل دروفيز أوغلو (38 و41) وميريح ديميرال (65) وسيردار دورسون (81) وميرت مولدر (84).

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام النرويج، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في المركز السادس الأخير.

المصدر : وكالات

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